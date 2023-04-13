В ООН призвали остановить насильственное перемещение палестинцев Израилем
В ООН призвали страны остановить насильственное перемещение палестинцев Израилем
© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
ЖЕНЕВА, 13 апр – РИА Новости. Эксперты специальных процедур УВКПЧ ООН заявили, что международное сообщество должно положить конец насильственному перемещению Израилем палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме, эти действия априори являются военными преступлениями, говорится в их пресс-релизе.
"Международное сообщество должно предпринять немедленные действия, чтобы остановить принудительные выселения и перемещение палестинцев Израилем в Восточном Иерусалиме в рамках израильской аннексии и депалестинизации города", - приводятся в документе слова экспертов.
По мнению экспертов ООН, внимание мира было приковано к "безрассудству" Израиля в Аль-Аксе, ракетам, выпущенным из Газы, Ливана и Сирии, а также к смертоносным нападениям на израильских и международных гражданских лиц, попавшим в заголовки газет. "Все это время десятикратная гибель палестинцев не попадала в подобные заголовки. Произошла непрекращающаяся и неконтролируемая трагедия: принудительное выселение палестинцев из их домов", - считают они.
В ООН уточняют, что израильский закон является "дискриминационным и ориентированным на приобретение", такого права на реституцию не существует для более чем 1 миллиона палестинцев и их потомков, которые были лишены собственности и перемещены из Иерусалима, Израиля, остальной части Западного берега и Газы в 1947 и 1967 годах.
"Перемещение Израилем своего собственного населения на оккупированную территорию подтверждает преднамеренное намерение колонизировать территорию, которую он оккупирует – практика, строго запрещенная международным гуманитарным правом. Она приравнивается к военному преступлению prima facie", - сочли эксперты.
Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей.
Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.