https://ria.ru/20230413/investitsii-1865002310.html

Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО

Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО - РИА Новости, 13.04.2023

Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО

Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в российское ПО в 2022-2024 годах составят более 922 миллиарда рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:43

2023-04-13T11:43

2023-04-13T12:30

технологии

россия

экономика

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в российское ПО в 2022-2024 годах составят более 922 миллиарда рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сегодня в России насчитывается более около 23 тысяч IT-компаний, при этом в 2022 году прирост составил более 70%. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 миллиарда рублей (в 2022-2024 годах). Нет сомнений, что в нашей стране функционируют конкурентоспособные цифровые решения мирового масштаба. Сейчас их необходимо готовить к экспорту и делать это через институт "цифровых атташе", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, экономика, дмитрий чернышенко