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Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО - РИА Новости, 13.04.2023
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11:43 13.04.2023 (обновлено: 12:30 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/investitsii-1865002310.html
Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО
Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО - РИА Новости, 13.04.2023
Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО
Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в российское ПО в 2022-2024 годах составят более 922 миллиарда рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:43
2023-04-13T12:30
технологии
россия
экономика
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в российское ПО в 2022-2024 годах составят более 922 миллиарда рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сегодня в России насчитывается более около 23 тысяч IT-компаний, при этом в 2022 году прирост составил более 70%. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 миллиарда рублей (в 2022-2024 годах). Нет сомнений, что в нашей стране функционируют конкурентоспособные цифровые решения мирового масштаба. Сейчас их необходимо готовить к экспорту и делать это через институт "цифровых атташе", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
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технологии, россия, экономика, дмитрий чернышенко
Технологии, Россия, Экономика, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО

Чернышенко: инвестиции в отечественное ПО за три года составят более 922 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в российское ПО в 2022-2024 годах составят более 922 миллиарда рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня в России насчитывается более около 23 тысяч IT-компаний, при этом в 2022 году прирост составил более 70%. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 миллиарда рублей (в 2022-2024 годах). Нет сомнений, что в нашей стране функционируют конкурентоспособные цифровые решения мирового масштаба. Сейчас их необходимо готовить к экспорту и делать это через институт "цифровых атташе", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
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