https://ria.ru/20230413/guterresh-1865154934.html

СМИ: США недовольны шагами Гутерреша навстречу России по зерновой сделке

СМИ: США недовольны шагами Гутерреша навстречу России по зерновой сделке - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ: США недовольны шагами Гутерреша навстречу России по зерновой сделке

Попавшие в сеть секретные американские документы свидетельствуют о том, что США следят за генсеком ООН Антонио Гутеррешем: в слитых документах Пентагона... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:43

2023-04-13T18:43

2023-04-13T23:46

в мире

россия

сша

нато

антониу гутерреш

зерновая сделка

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Попавшие в сеть секретные американские документы свидетельствуют о том, что США следят за генсеком ООН Антонио Гутеррешем: в слитых документах Пентагона говорится, что Гутерреш был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения, сообщают СМИ. Американские секретные документы, которые попали в сеть, касаются в числе прочего генсека ООН. "Материалы указывают на то, что Вашингтон внимательно следит за Антонио Гутеррешем", - сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Один из утекших файлов, по данным канала, указывает на то, что Гутерреш так хотел сохранить зерновую сделку, что был готов пойти навстречу интересам России. "Гутерреш отмечал свои усилия, направленные на улучшение возможности России экспортировать, даже если они включают попавших под санкции российских юридических и физических лиц", - говорится в документе. При этом, согласно американской оценке, его действия "подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине". Еще один слитый документ, датированный серединой февраля, описывает откровенный разговор Гутерреша с его заместителем Аминой Мохаммед. В нем генсек выражает "негодование" призывом главы ЕК производить больше оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине. В этом разговоре генсек и его заместитель обсуждали также саммит африканских лидеров, и Мохаммед рассказывала, что "не доверяет" президенту Кении. "Хорошо известно, что Америка входит в число стран, которые регулярно шпионят за ООН, но когда становятся известны плоды этого шпионажа, это очень смущает и в данном случае может навредить Гутеррешу", - отмечает телеканал. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/utechka-1864944204.html

https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858743402.html

https://ria.ru/20230410/slezhka-1864219160.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, нато, антониу гутерреш, зерновая сделка, утечка материалов пентагона