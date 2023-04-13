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На фермерском рынке в подмосковных Химках ликвидировали открытое горение
На фермерском рынке в подмосковных Химках ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.04.2023
На фермерском рынке в подмосковных Химках ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировали на площади 300 квадратных метров на фермерском рынке в подмосковных Химках, около которого находилась АЗС с подземным резервуаром РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:11
2023-04-13T07:11
2023-04-13T07:11
происшествия
химки
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на площади 300 квадратных метров на фермерском рынке в подмосковных Химках, около которого находилась АЗС с подземным резервуаром топлива и супермаркет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Ранее дептранс Москвы сообщал о перекрытии движения на Новокуркинском шоссе и Молодежном проезде в районе их пересечения из-за пожара в здании торгового комплекса. "В 5.47 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров, отстояв у огненной стихии находящийся рядом супермаркет и заправку с подземными резервуарами с топливом", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, химки, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На фермерском рынке в подмосковных Химках ликвидировали открытое горение
МЧС: на фермерском рынке в подмосковных Химках ликвидировали открытое горение