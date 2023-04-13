https://ria.ru/20230413/gazifikatsiya-1865004386.html

В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы

В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы - РИА Новости, 13.04.2023

В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы

Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы обновили и расширили, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:49

2023-04-13T11:49

2023-04-13T11:49

нижегородская область

нижегородская область

жкх

нижний новгород

глеб никитин

россия

природный газ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы обновили и расширили, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, уточненная программа предусматривает проектирование и строительство около 300 объектов газоснабжения общей протяженностью почти 1950 километров. Для сравнения: первоначально планировалось построить в Нижегородской области 26 объектов. Реализация актуализированной программы позволит газифицировать 186 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях Нижегородской области. "Обновленная программа, разработанная совместно с ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", станет основой для системного развития газоснабжения сразу нескольких районов области, в том числе после 2025 года", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В частности, уже в 2023 году планируется завершить строительство первого этапа межпоселкового газопровода высокого давления между рабочими поселками Ветлужский и Варнавино протяженностью 13 километров. Также запланирован ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью 14,8 километра до деревни Дроздово Городецкого района, что обеспечит возможность для газификации 146 домов и одной котельной. Планируется также завершение строительства стратегически важных для Нижнего Новгорода объектов газоснабжения: газопровода высокого давления до деревни Ольгино и распределительных газопроводов от улицы Ларина до центра города. Кроме того, в этом году планируется строительство межпоселкового газопровода от села Новинки в Чкаловске до границы Нижегородской и Ивановской областей, перспективного магистрального газопровода - отвода и газораспределительной станции "Горбатовка" и распределительного газопровода от него до Дзержинска. Также в 2023 году запланировано выполнить проектно-изыскательские работы по 30 объектам газификации общей протяженностью 838 километров, в 2024 году - по 174 объектам протяженностью 759 километров, в 2025 году – 73 объекта протяженностью 264 километра.

https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864837417.html

https://ria.ru/20230410/golosovanie-1864254446.html

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Владимир Лаврентьев

нижегородская область, жкх, нижний новгород, глеб никитин, россия, природный газ