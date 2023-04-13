Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
11:49 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/gazifikatsiya-1865004386.html
В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы
В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы - РИА Новости, 13.04.2023
В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы
Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы обновили и расширили, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:49
2023-04-13T11:49
нижегородская область
нижегородская область
жкх
нижний новгород
глеб никитин
россия
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы обновили и расширили, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, уточненная программа предусматривает проектирование и строительство около 300 объектов газоснабжения общей протяженностью почти 1950 километров. Для сравнения: первоначально планировалось построить в Нижегородской области 26 объектов. Реализация актуализированной программы позволит газифицировать 186 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях Нижегородской области. "Обновленная программа, разработанная совместно с ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", станет основой для системного развития газоснабжения сразу нескольких районов области, в том числе после 2025 года", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В частности, уже в 2023 году планируется завершить строительство первого этапа межпоселкового газопровода высокого давления между рабочими поселками Ветлужский и Варнавино протяженностью 13 километров. Также запланирован ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью 14,8 километра до деревни Дроздово Городецкого района, что обеспечит возможность для газификации 146 домов и одной котельной. Планируется также завершение строительства стратегически важных для Нижнего Новгорода объектов газоснабжения: газопровода высокого давления до деревни Ольгино и распределительных газопроводов от улицы Ларина до центра города. Кроме того, в этом году планируется строительство межпоселкового газопровода от села Новинки в Чкаловске до границы Нижегородской и Ивановской областей, перспективного магистрального газопровода - отвода и газораспределительной станции "Горбатовка" и распределительного газопровода от него до Дзержинска. Также в 2023 году запланировано выполнить проектно-изыскательские работы по 30 объектам газификации общей протяженностью 838 километров, в 2024 году - по 174 объектам протяженностью 759 километров, в 2025 году – 73 объекта протяженностью 264 километра.
https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864837417.html
https://ria.ru/20230410/golosovanie-1864254446.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5498f91ea9f201e40f03dc8975132f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, жкх, нижний новгород, глеб никитин, россия, природный газ
Нижегородская область, Нижегородская область, ЖКХ, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Россия, Природный газ
В Нижегородской области расширили программу газификации на 2021-2025 годы

В Нижегородской области обновили и расширили программу газификации на 2021-2025 годы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы обновили и расширили, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, уточненная программа предусматривает проектирование и строительство около 300 объектов газоснабжения общей протяженностью почти 1950 километров. Для сравнения: первоначально планировалось построить в Нижегородской области 26 объектов. Реализация актуализированной программы позволит газифицировать 186 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях Нижегородской области.
Передача школьных автобусов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов
12 апреля, 16:40
"Обновленная программа, разработанная совместно с ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", станет основой для системного развития газоснабжения сразу нескольких районов области, в том числе после 2025 года", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
В частности, уже в 2023 году планируется завершить строительство первого этапа межпоселкового газопровода высокого давления между рабочими поселками Ветлужский и Варнавино протяженностью 13 километров. Также запланирован ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью 14,8 километра до деревни Дроздово Городецкого района, что обеспечит возможность для газификации 146 домов и одной котельной.
Планируется также завершение строительства стратегически важных для Нижнего Новгорода объектов газоснабжения: газопровода высокого давления до деревни Ольгино и распределительных газопроводов от улицы Ларина до центра города. Кроме того, в этом году планируется строительство межпоселкового газопровода от села Новинки в Чкаловске до границы Нижегородской и Ивановской областей, перспективного магистрального газопровода - отвода и газораспределительной станции "Горбатовка" и распределительного газопровода от него до Дзержинска.
Также в 2023 году запланировано выполнить проектно-изыскательские работы по 30 объектам газификации общей протяженностью 838 километров, в 2024 году - по 174 объектам протяженностью 759 километров, в 2025 году – 73 объекта протяженностью 264 километра.
Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
10 апреля, 14:28
 
Нижегородская областьНижегородская областьЖКХНижний НовгородГлеб НикитинРоссияПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала