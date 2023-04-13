https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865010237.html

Марин Ле Пен заявила о росте популярности своей партии во Франции

Марин Ле Пен заявила о росте популярности своей партии во Франции - РИА Новости, 13.04.2023

Марин Ле Пен заявила о росте популярности своей партии во Франции

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью, что за несколько лет ее партия из самой РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:04

2023-04-13T12:04

2023-04-13T12:04

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью, что за несколько лет ее партия из самой ненавистной превратилась в самую любимую во Франции. "За несколько лет мы превратились из самой ненавистной партии во Франции в самую любимую", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais. Как отмечает издание, несмотря на то, что до следующих выборов во Франции осталось четыре года, Ле Пен чувствует себя ближе, чем когда-либо, к власти. По ее мнению, с тех пор, как она сменила своего отца на послу лидера партии в 2011 году, ей удалось сделать партию приемлемой для значительной части французов. Pais отмечает, что недовольство пенсионной реформой среди населения Франции усилило шансы на выборах для Ле Пен. Ранее опрос Elabe для телеканала BFMTV показал, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обошла бы действующего президента Франции Эммануэля Макрона в количестве голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас. Популярность президента Франции падает на фоне общенационального движения против законопроекта о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, который правительство провело в обход голосования в парламенте, воспользовавшись статьей 49.3 конституции Франции. Согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche от 19 марта, рейтинг популярности французского лидера упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28% населения.

https://ria.ru/20221208/voyna-1837182637.html

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782859739.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон