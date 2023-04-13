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В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом

В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом - РИА Новости, 13.04.2023

В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом

Сотрудники полиции задержали 16-летнюю жительницу Запорожской области по подозрению в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации, сообщает... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:37

2023-04-13T09:37

2023-04-13T09:37

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 16-летнюю жительницу Запорожской области по подозрению в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУМВД. С девушкой и ее родителями провели беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации". Девушке грозит до года лишения свободы, видеоролик уже удален из социальных сетей.

https://ria.ru/20230314/podzhog-1857741416.html

запорожская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, происшествия