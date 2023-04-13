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В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом - РИА Новости, 13.04.2023
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09:37 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/flag-1864965060.html
В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом
В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом - РИА Новости, 13.04.2023
В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом
Сотрудники полиции задержали 16-летнюю жительницу Запорожской области по подозрению в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации, сообщает... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:37
2023-04-13T09:37
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 16-летнюю жительницу Запорожской области по подозрению в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУМВД. С девушкой и ее родителями провели беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации". Девушке грозит до года лишения свободы, видеоролик уже удален из социальных сетей.
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
В Запорожской области девушку заподозрили в надругательстве над флагом

Девушка в Запорожской области сняла на видео, как вытирает ноги об российский флаг

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 16-летнюю жительницу Запорожской области по подозрению в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУМВД.
«
"В УМВД России "Мелитопольское" поступила информация, что на одном из аккаунтов появилось видео, на котором топчут государственный флаг Российской Федерации. Проведенной проверкой было установлено, что 16-летняя жительница поселка Приазовское вытерла ноги об российский флаг, записала ролик и выложила его в сети интернет. Как призналась сама нарушительница, она сделала это для того, чтобы получить от подписчиков побольше "лайков", - говорится в сообщении.
С девушкой и ее родителями провели беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации". Девушке грозит до года лишения свободы, видеоролик уже удален из социальных сетей.
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