https://ria.ru/20230413/evakuatsiya-1865150345.html

В Германии эвакуировали до 6000 человек из-за британской бомбы

В Германии эвакуировали до 6000 человек из-за британской бомбы - РИА Новости, 13.04.2023

В Германии эвакуировали до 6000 человек из-за британской бомбы

До 6000 человек были эвакуированы в четверг в немецком городе Нойс в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия после обнаружения неразорвавшейся британской... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:25

2023-04-13T18:25

2023-04-13T18:25

в мире

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. До 6000 человек были эвакуированы в четверг в немецком городе Нойс в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия после обнаружения неразорвавшейся британской бомбы, сообщает газета Bild. "Из-за возможного взрыва до 6000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Нойсе в четверг. В ходе осмотра (местности) утром была обнаружена бомба британского типа весом… (250 килограмм)", - говорится в сообщении. Как пишет газета, в ходе исследования строительной площадки в центре города на предмет неразорвавшихся бомб было обнаружено пять подозрительных участков: в четверг утром специалисты обнаружили 250-килограммовую бомбу, которую позже обезвредят. Отмечается, что в связи с инцидентом перестроили несколько автобусных маршрутов, а городские власти попросили автомобилистов избегать участок в районе площади Alexianerplatz.

https://ria.ru/20230412/irlandiya-1864703942.html

северный рейн-вестфалия

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в мире, северный рейн-вестфалия, bild