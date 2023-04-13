https://ria.ru/20230413/energiya-1865151844.html

В Австрии 80 процентов жителей переживают из-за счетов ЖКХ, показал опрос

В Австрии 80 процентов жителей переживают из-за счетов ЖКХ, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2023

В Австрии 80 процентов жителей переживают из-за счетов ЖКХ, показал опрос

Около 80% опрошенных жителей Австрии признались, что их "очень сильно" или "постоянно" волнует тема расходов на электроэнергию и газ, этот показатель за... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:32

2023-04-13T18:32

2023-04-13T18:32

жкх

австрия

в мире

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ВЕНА, 13 апреля - РИА Новости. Около 80% опрошенных жителей Австрии признались, что их "очень сильно" или "постоянно" волнует тема расходов на электроэнергию и газ, этот показатель за последние два года резко возрос - сразу на 20 процентных пунктов, сообщил в четверг австрийский национальный регулятор E-Control. "Последние результаты опроса 1 000 австрийских домохозяйств показывают, что озабоченность темами электричества и газа резко возросла. Так, 80% респондентов заявили, что их "очень сильно" или "постоянно" волнует тема расходов на электроэнергию. За последние два года этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов", - говорится в релизе регулятора. Отмечается, что ежедневные обращения в консультационный центр ведомства также свидетельствуют о том, что потребителям зачастую трудно понять параметры счетов за электричество и газ. "Подавляющее большинство потребителей не знают свою текущую цену на электричество или газ, 72% опрошенных заявили, что не знают точно, сколько они платят за киловатт-час электроэнергии, и целых 88% не знают, сколько они платят за газ", - отметил регулятор. Уточняется, что опрос был проведен в марте текущего года.

https://ria.ru/20230412/putin-1864900029.html

https://ria.ru/20230304/defitsit-1855896256.html

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жкх, австрия, в мире