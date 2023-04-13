https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html

Школьники Москвы отправились в Большую арктическую экспедицию

Школьники Москвы отправились в Большую арктическую экспедицию - РИА Новости, 13.04.2023

Школьники Москвы отправились в Большую арктическую экспедицию

14 московских школьников и студентов колледжей направились в Большую арктическую экспедицию, им предстоит лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин, а... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:11

2023-04-13T14:11

2023-04-13T14:11

арктика

анастасия ракова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840017665_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_86ceab303fbd114decd88de411d39426.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. 14 московских школьников и студентов колледжей направились в Большую арктическую экспедицию, им предстоит лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин, а также изучение природы и экологии Арктики, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.Участники экспедиции совершат поход по северному побережью полуострова Таймыр. Также у них запланировано проведение научных исследований на гидрометеорологической станции имени Е.К. Федорова.Она добавила, что до отправки в Большую арктическую экспедицию ребята прошли строгий отбор: выучили теорию и завершили учебно-тренировочные сборы в условиях, которые были приближены к арктическим.В экспедиции ребят разделили на два отряда по семь человек. В отряде "Первооткрыватели" состоят старшеклассники, которые уже имеют туристский опыт. В отряд "Арктическая наука" попали те, кто увлечен естественными науками, инжинирингом или экологической журналистикой.Как отмечается в материале, участники лыжного отряда "Первооткрыватели" совершат поход по северному побережью полуострова Таймыр от мыса Щербинина до объединенной гидрометеорологической станции имени Е.К. Федорова на мысе Челюскин. Поход пройдет под руководством путешественника, кавалера ордена Мужества, директора "Лаборатории путешествий" столичного департамента образования и науки Матвея Шпаро.Работать на станции и проверять научные гипотезы будут участники отряда "Арктическая наука". Они будут помогать полярникам и метеорологам. Среди заданий - взять пробы воды в море Лаптевых, измерить ее кислотность, а потом найти в ней частицы микропластика. Ребята готовились к экспедиции на территории Московской области. Там они выполняли задания по работе с точными приборами, проводили естественно-научные наблюдения и демонстрировали свои журналистские навыки.Первая Большая арктическая экспедиция, в которой принимали участие столичные школьники, состоялась в 2018 году. Свыше 15 тысяч учеников школ и студентов колледжей поучаствовали в текущем учебном году в различных мероприятиях, которые проходят в столице на арктическую тематику. К примеру, в учебных заведениях города для школьников проводят уроки полярников, которые в том числе проводят ребята, побывавшие на Северном полюсе. Кроме того, для учеников проходит Неделя Арктики, где можно поучаствовать в городских квестах, конкурсах рисунков и видеороликов, а также квизах.

https://sn.ria.ru/20230221/ekspeditsiya-1853346926.html

арктика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

арктика, анастасия ракова , москва