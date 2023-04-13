https://ria.ru/20230413/dtp-1865109122.html
На Урале водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих
На Урале водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих - РИА Новости, 13.04.2023
На Урале водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих
Водитель на автомобиле Toyota в Челябинской области сбил двух работников дорожной службы, после чего столкнулся с их грузовым автомобилем, в ДТП погибли четыре... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:52
2023-04-13T16:52
2023-04-13T16:52
дтп
происшествия
авто
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Водитель на автомобиле Toyota в Челябинской области сбил двух работников дорожной службы, после чего столкнулся с их грузовым автомобилем, в ДТП погибли четыре человека, сообщает управление ГИБДД по региону. По данным правоохранителей, ДТП произошло в четверг на автодороге "Южноуральск – Магнитогорск" в Челябинской области. "По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, по неустановленным обстоятельствам, совершил наезд на двух работников дорожной службы, осуществлявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части. После чего легковой автомобиль совершил столкновение с впереди стоящей грузовой автомашиной дорожной службы "УАЗ", в которой находился еще один сотрудник организации. В результате аварии погибли четверо участников инцидента: двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля Toyota", - говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства ДТП, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230413/dtp-1864960321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, авто, челябинская область, гибдд мвд рф, россия
ДТП, Происшествия, Авто, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
На Урале водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих
В Челябинской области водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих и въехал в грузовик