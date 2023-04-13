https://ria.ru/20230413/dtp-1865109122.html

На Урале водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих

На Урале водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих - РИА Новости, 13.04.2023

На Урале водитель иномарки насмерть сбил дорожных рабочих

Водитель на автомобиле Toyota в Челябинской области сбил двух работников дорожной службы, после чего столкнулся с их грузовым автомобилем, в ДТП погибли четыре... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:52

2023-04-13T16:52

2023-04-13T16:52

дтп

происшествия

авто

челябинская область

гибдд мвд рф

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Водитель на автомобиле Toyota в Челябинской области сбил двух работников дорожной службы, после чего столкнулся с их грузовым автомобилем, в ДТП погибли четыре человека, сообщает управление ГИБДД по региону. По данным правоохранителей, ДТП произошло в четверг на автодороге "Южноуральск – Магнитогорск" в Челябинской области. "По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, по неустановленным обстоятельствам, совершил наезд на двух работников дорожной службы, осуществлявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части. После чего легковой автомобиль совершил столкновение с впереди стоящей грузовой автомашиной дорожной службы "УАЗ", в которой находился еще один сотрудник организации. В результате аварии погибли четверо участников инцидента: двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля Toyota", - говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства ДТП, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20230413/dtp-1864960321.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, челябинская область, гибдд мвд рф, россия