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В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 13.04.2023
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08:59 13.04.2023 (обновлено: 09:58 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/dtp-1864960321.html
В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом
В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 13.04.2023
В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом
Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве, в результате аварии девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:59
2023-04-13T09:58
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве, в результате аварии девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Как уточняется, прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения и привлечение виновного к уголовной ответственности.
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происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом

Мотоциклист въехал в дорожный знак и автомобиль в Москве, погибла девушка-пассажир

© Фото : Прокуратура города МосквыДевушка-мотоциклист погибла во время ДТП в Москве
Девушка-мотоциклист погибла во время ДТП в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Прокуратура города Москвы
Девушка-мотоциклист погибла во время ДТП в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве, в результате аварии девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки "Лада". В результате дорожной аварии 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла погибла на месте", - говорится в сообщении.
Как уточняется, прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения и привлечение виновного к уголовной ответственности.
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