https://ria.ru/20230413/dtp-1864960321.html

В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом

В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 13.04.2023

В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом

Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве, в результате аварии девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:59

2023-04-13T08:59

2023-04-13T09:58

происшествия

москва

дтп

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве, в результате аварии девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Как уточняется, прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения и привлечение виновного к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20230326/samokat-1860723938.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, дтп