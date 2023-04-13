В Москве девушка погибла в ДТП с мотоциклом
Мотоциклист въехал в дорожный знак и автомобиль в Москве, погибла девушка-пассажир
© Фото : Прокуратура города МосквыДевушка-мотоциклист погибла во время ДТП в Москве
© Фото : Прокуратура города Москвы
Девушка-мотоциклист погибла во время ДТП в Москве
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Водитель мотоцикла врезался в стойку дорожного знака и автомобиль на улице Грекова в Москве, в результате аварии девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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"Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки "Лада". В результате дорожной аварии 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла погибла на месте", - говорится в сообщении.
Как уточняется, прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения и привлечение виновного к уголовной ответственности.