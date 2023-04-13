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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:00
2023-04-13T15:00
2023-04-13T15:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда