https://ria.ru/20230413/donetsk-1865045432.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 13.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

Украинские войска в 13.35 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:02

2023-04-13T14:02

2023-04-13T14:02

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.35 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230413/donetsk-1864966046.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк