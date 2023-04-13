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Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке в ДНР - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке в ДНР
Украинские войска выпустили по Владимировке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:55
2023-04-13T16:55
2023-04-13T16:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Владимировке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска выпустили пять снарядов по Владимировке в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Владимировке пять снарядов натовского калибра