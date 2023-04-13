https://ria.ru/20230413/dokumenty-1865174813.html

Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона

Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023

Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона

Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что секретные материалы Пентагона были слиты в соцсети умышленно. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:19

2023-04-13T20:19

2023-04-13T23:46

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министерство обороны сша

нато

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что секретные материалы Пентагона были слиты в соцсети умышленно. "Сегодня собирался на совещание как раз по слитому американскому документу, в том числе с представителями разведки ЧВК "Вагнер" и аналитиками, которые занимаются США. Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним "нанайским-американским предупреждением". Слит умышленно, для того чтобы задать определённые вопросы. Я думаю, что об этом те коллеги, которые со мной участвовали в совещании, в ближайшее время дадут более подробный расклад", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/utechka-1865166609.html

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в мире, россия, сша, евгений пригожин, министерство обороны сша, нато, утечка материалов пентагона