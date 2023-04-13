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Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
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20:19 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/dokumenty-1865174813.html
Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона
Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что секретные материалы Пентагона были слиты в соцсети умышленно. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:19
2023-04-13T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
евгений пригожин
министерство обороны сша
нато
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что секретные материалы Пентагона были слиты в соцсети умышленно. "Сегодня собирался на совещание как раз по слитому американскому документу, в том числе с представителями разведки ЧВК "Вагнер" и аналитиками, которые занимаются США. Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним "нанайским-американским предупреждением". Слит умышленно, для того чтобы задать определённые вопросы. Я думаю, что об этом те коллеги, которые со мной участвовали в совещании, в ближайшее время дадут более подробный расклад", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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Новости
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в мире, россия, сша, евгений пригожин, министерство обороны сша, нато, утечка материалов пентагона
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Евгений Пригожин, Министерство обороны США, НАТО, Утечка материалов Пентагона
Пригожин прокомментировал утечку секретных документов Пентагона

Пригожин считает, что секретные документы Пентагона слили в социальные сети умышленно

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что секретные материалы Пентагона были слиты в соцсети умышленно.
"Сегодня собирался на совещание как раз по слитому американскому документу, в том числе с представителями разведки ЧВК "Вагнер" и аналитиками, которые занимаются США. Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним "нанайским-американским предупреждением". Слит умышленно, для того чтобы задать определённые вопросы. Я думаю, что об этом те коллеги, которые со мной участвовали в совещании, в ближайшее время дадут более подробный расклад", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАЕвгений ПригожинМинистерство обороны СШАНАТОУтечка материалов Пентагона
 
 
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