https://ria.ru/20230413/discord-1864937585.html

СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США

СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США

Платформа Discord сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки американских секретных документов, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:19

2023-04-13T01:19

2023-04-13T01:22

в мире

технологии

россия

сша

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Платформа Discord сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки американских секретных документов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. "Что касается очевидного нарушения в отношении секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами", - говорится в заявлении компании. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что крупная утечка американских секретных документов с подробностями военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в чате популярной среди геймеров соцсети Discord. Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у человека, который утверждает, что он был участником чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись документы. По словам собеседника агентства, человек, который первым разместил документы, похоже, не руководствовался идеологией или целью широко разоблачить государственные секреты, а скорее стремился произвести впечатление на людей в чате. По сообщению агентства, посты с изображением засекреченных документов, похоже, оставались незамеченными за пределами чата до тех пор, пока несколько недель назад они не стали более широко распространяться в социальных сетях и попали в крупные новостные агентства. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864776618.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, россия, сша, дмитрий песков, нато