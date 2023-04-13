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СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США - РИА Новости, 13.04.2023
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01:19 13.04.2023 (обновлено: 01:22 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/discord-1864937585.html
СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США
СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США - РИА Новости, 13.04.2023
СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США
Платформа Discord сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки американских секретных документов, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:19
2023-04-13T01:22
в мире
технологии
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Платформа Discord сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки американских секретных документов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. "Что касается очевидного нарушения в отношении секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами", - говорится в заявлении компании. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что крупная утечка американских секретных документов с подробностями военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в чате популярной среди геймеров соцсети Discord. Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у человека, который утверждает, что он был участником чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись документы. По словам собеседника агентства, человек, который первым разместил документы, похоже, не руководствовался идеологией или целью широко разоблачить государственные секреты, а скорее стремился произвести впечатление на людей в чате. По сообщению агентства, посты с изображением засекреченных документов, похоже, оставались незамеченными за пределами чата до тех пор, пока несколько недель назад они не стали более широко распространяться в социальных сетях и попали в крупные новостные агентства. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html
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в мире, технологии, россия, сша, дмитрий песков, нато
В мире, Технологии, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: Discord участвует в расследовании утечки секретных документов в США

Reuters: Discord сотрудничает с правоохранителями США в расследовании утечки документов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Платформа Discord сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки американских секретных документов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
"Что касается очевидного нарушения в отношении секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами", - говорится в заявлении компании.
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01:12
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что крупная утечка американских секретных документов с подробностями военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в чате популярной среди геймеров соцсети Discord. Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у человека, который утверждает, что он был участником чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись документы. По словам собеседника агентства, человек, который первым разместил документы, похоже, не руководствовался идеологией или целью широко разоблачить государственные секреты, а скорее стремился произвести впечатление на людей в чате.
По сообщению агентства, посты с изображением засекреченных документов, похоже, оставались незамеченными за пределами чата до тех пор, пока несколько недель назад они не стали более широко распространяться в социальных сетях и попали в крупные новостные агентства.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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