Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело
Дебошира, пытавшегося открыть люк на рейсе Москва — Магадан, будут судить за хулиганство
Кряло самолета. Архивное фото
МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманска, пытавшегося открыть люк во время полета самолета рейса Москва-Магадан, сообщает в четверг Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте.
Житель Мурманска, летевший рейсом из Москвы в Магадан, устроил дебош в самолете. По словам очевидцев, он использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. Кроме того, мужчина пытался выйти во время полета, демонстрируя намерение открыть одну из дверей. В Магадане после приземления самолета его поместили в психиатрическую лечебницу.
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"Хабаровским СОТ Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Мурманска… по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте". 5 апреля 2023 года подозреваемый, находясь на борту воздушного судна, следовавшего сообщением "Москва–Магадан", игнорируя требования бортпроводников о необходимости соблюдения правил поведения на борту самолета, выражался в адрес экипажа воздушного судна нецензурной бранью и не реагировал на их замечания. Кроме этого, фигурант совершал попытки открыть люк воздушного судна, создавая своими действиями угрозу безопасности полета", - сообщает ведомство.
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