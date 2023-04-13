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Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело

Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело - РИА Новости, 13.04.2023

Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманска, пытавшегося открыть люк во время полета самолета рейса Москва-Магадан, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:09

2023-04-13T09:09

2023-04-13T10:32

происшествия

мурманск

магадан

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманска, пытавшегося открыть люк во время полета самолета рейса Москва-Магадан, сообщает в четверг Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте. Житель Мурманска, летевший рейсом из Москвы в Магадан, устроил дебош в самолете. По словам очевидцев, он использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. Кроме того, мужчина пытался выйти во время полета, демонстрируя намерение открыть одну из дверей. В Магадане после приземления самолета его поместили в психиатрическую лечебницу.

мурманск

магадан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманск, магадан, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм