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Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело - РИА Новости, 13.04.2023
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09:09 13.04.2023 (обновлено: 10:32 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/deboshir-1864961487.html
Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело
Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело - РИА Новости, 13.04.2023
Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманска, пытавшегося открыть люк во время полета самолета рейса Москва-Магадан, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:09
2023-04-13T10:32
происшествия
мурманск
магадан
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманска, пытавшегося открыть люк во время полета самолета рейса Москва-Магадан, сообщает в четверг Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте. Житель Мурманска, летевший рейсом из Москвы в Магадан, устроил дебош в самолете. По словам очевидцев, он использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. Кроме того, мужчина пытался выйти во время полета, демонстрируя намерение открыть одну из дверей. В Магадане после приземления самолета его поместили в психиатрическую лечебницу.
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происшествия, мурманск, магадан, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Происшествия, Мурманск, Магадан, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
Против дебошира с рейса Москва — Магадан завели уголовное дело

Дебошира, пытавшегося открыть люк на рейсе Москва — Магадан, будут судить за хулиганство

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКряло самолета
Кряло самолета - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Кряло самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурманска, пытавшегося открыть люк во время полета самолета рейса Москва-Магадан, сообщает в четверг Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте.
Житель Мурманска, летевший рейсом из Москвы в Магадан, устроил дебош в самолете. По словам очевидцев, он использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. Кроме того, мужчина пытался выйти во время полета, демонстрируя намерение открыть одну из дверей. В Магадане после приземления самолета его поместили в психиатрическую лечебницу.
«
"Хабаровским СОТ Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Мурманска… по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте". 5 апреля 2023 года подозреваемый, находясь на борту воздушного судна, следовавшего сообщением "Москва–Магадан", игнорируя требования бортпроводников о необходимости соблюдения правил поведения на борту самолета, выражался в адрес экипажа воздушного судна нецензурной бранью и не реагировал на их замечания. Кроме этого, фигурант совершал попытки открыть люк воздушного судна, создавая своими действиями угрозу безопасности полета", - сообщает ведомство.
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Проголосовали:11000
5 апреля, 13:20
 
ПроисшествияМурманскМагаданСледственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
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