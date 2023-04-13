https://ria.ru/20230413/braziliya-1865104955.html
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления - РИА Новости, 13.04.2023
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления
Бразилия хочет реформировать мировое управление, чтобы оно перестало быть похожим на нынешний Совет безопасности ООН, заявил Washington Post старший советник... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:40
2023-04-13T16:40
2023-04-13T16:42
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бразилия хочет реформировать мировое управление, чтобы оно перестало быть похожим на нынешний Совет безопасности ООН, заявил Washington Post старший советник бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим. "Бразилия хочет реформировать мировое управление. Мы хотели бы иметь мировое управление, не похожее на нынешний Совет Безопасности", - сказал Аморим газете. Лула да Силва в октябре 2022 года высказался за расширение Совбеза ООН и отмену права вето.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, оон, совет безопасности оон
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Совет Безопасности ООН
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления
Советник Лулы: Бразилия хочет, чтобы мировое управление не было похоже на нынешний СБ ООН