https://ria.ru/20230413/braziliya-1865104955.html

Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления

Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления - РИА Новости, 13.04.2023

Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления

Бразилия хочет реформировать мировое управление, чтобы оно перестало быть похожим на нынешний Совет безопасности ООН, заявил Washington Post старший советник... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:40

2023-04-13T16:40

2023-04-13T16:42

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

оон

совет безопасности оон

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бразилия хочет реформировать мировое управление, чтобы оно перестало быть похожим на нынешний Совет безопасности ООН, заявил Washington Post старший советник бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим. "Бразилия хочет реформировать мировое управление. Мы хотели бы иметь мировое управление, не похожее на нынешний Совет Безопасности", - сказал Аморим газете. Лула да Силва в октябре 2022 года высказался за расширение Совбеза ООН и отмену права вето.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html

бразилия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, оон, совет безопасности оон