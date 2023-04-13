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Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления - РИА Новости, 13.04.2023
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16:40 13.04.2023 (обновлено: 16:42 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/braziliya-1865104955.html
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления - РИА Новости, 13.04.2023
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления
Бразилия хочет реформировать мировое управление, чтобы оно перестало быть похожим на нынешний Совет безопасности ООН, заявил Washington Post старший советник... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:40
2023-04-13T16:42
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бразилия хочет реформировать мировое управление, чтобы оно перестало быть похожим на нынешний Совет безопасности ООН, заявил Washington Post старший советник бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим. "Бразилия хочет реформировать мировое управление. Мы хотели бы иметь мировое управление, не похожее на нынешний Совет Безопасности", - сказал Аморим газете. Лула да Силва в октябре 2022 года высказался за расширение Совбеза ООН и отмену права вето.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, оон, совет безопасности оон
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Совет Безопасности ООН
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления

Советник Лулы: Бразилия хочет, чтобы мировое управление не было похоже на нынешний СБ ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бразилия хочет реформировать мировое управление, чтобы оно перестало быть похожим на нынешний Совет безопасности ООН, заявил Washington Post старший советник бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим.
"Бразилия хочет реформировать мировое управление. Мы хотели бы иметь мировое управление, не похожее на нынешний Совет Безопасности", - сказал Аморим газете.
Лула да Силва в октябре 2022 года высказался за расширение Совбеза ООН и отмену права вето.
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В миреБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваООНСовет Безопасности ООН
 
 
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