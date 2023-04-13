https://ria.ru/20230413/blogersha-1865122873.html
Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками
Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками - РИА Новости, 13.04.2023
Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками
Полиция Краснодарского края устанавливает личность блогерши, публикующей издевательства над котами и хомяками, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:34
2023-04-13T17:34
2023-04-13T18:55
краснодарский край
происшествия
россия
животные
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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Полиция Краснодарского края устанавливает личность блогерши, публикующей издевательства над котами и хомяками, сообщило ГУМВД РФ по региону.Ранее в Telegram были созданы два канала, на которых неизвестный автор, предположительно, девушка, публикует посты, где показывает, как мучает котов и хомяков. Она морит животных голодом, избивает и растягивает. При этом автор предлагает подписчикам голосовать и выбирать способ пытки. На каналы подписались уже около полутора тысяч человек.Отмечается, что в правоохранительные органы обратились неравнодушные граждане. Процессуальное решение будет принято по окончании разбирательства.Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края. По данным надзорного ведомства, правоохранительные органы проверяют действия лица на предмет жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ).
https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, происшествия, россия, животные
Краснодарский край, Происшествия, Россия, Животные
Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками
Кубанская полиция ищет блогершу, публикующей в Сети издевательства над котами и хомяками
КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости.
Полиция Краснодарского края устанавливает личность блогерши, публикующей издевательства над котами и хомяками, сообщило
ГУМВД РФ по региону.
Ранее в Telegram были созданы два канала, на которых неизвестный автор, предположительно, девушка, публикует посты, где показывает, как мучает котов и хомяков. Она морит животных голодом, избивает и растягивает. При этом автор предлагает подписчикам голосовать и выбирать способ пытки. На каналы подписались уже около полутора тысяч человек.
«
"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратились неравнодушные граждане. Процессуальное решение будет принято по окончании разбирательства.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края. По данным надзорного ведомства, правоохранительные органы проверяют действия лица на предмет жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ).
Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону