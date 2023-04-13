https://ria.ru/20230413/blogersha-1865122873.html

Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками

Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками - РИА Новости, 13.04.2023

Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками

Полиция Краснодарского края устанавливает личность блогерши, публикующей издевательства над котами и хомяками, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:34

2023-04-13T17:34

2023-04-13T18:55

краснодарский край

происшествия

россия

животные

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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Полиция Краснодарского края устанавливает личность блогерши, публикующей издевательства над котами и хомяками, сообщило ГУМВД РФ по региону.Ранее в Telegram были созданы два канала, на которых неизвестный автор, предположительно, девушка, публикует посты, где показывает, как мучает котов и хомяков. Она морит животных голодом, избивает и растягивает. При этом автор предлагает подписчикам голосовать и выбирать способ пытки. На каналы подписались уже около полутора тысяч человек.Отмечается, что в правоохранительные органы обратились неравнодушные граждане. Процессуальное решение будет принято по окончании разбирательства.Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края. По данным надзорного ведомства, правоохранительные органы проверяют действия лица на предмет жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ).

https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, происшествия, россия, животные