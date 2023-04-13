https://ria.ru/20230413/bank-1864944676.html
СМИ: сотрудникам ВБ поручили "заискивать" перед сыном чиновника США
СМИ: сотрудникам ВБ поручили "заискивать" перед сыном чиновника США - РИА Новости, 13.04.2023
СМИ: сотрудникам ВБ поручили "заискивать" перед сыном чиновника США
Сотрудникам Всемирного банка в 2018 году было поручено уделять особое внимание сыну Дэвида Малпасса, нынешнего президента этой организации, который тогда... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T04:06
2023-04-13T04:06
2023-04-13T04:26
в мире
всемирный банк
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23869/90/238699081_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0d312d542e78693bc557d2bb22ac4f9c.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сотрудникам Всемирного банка в 2018 году было поручено уделять особое внимание сыну Дэвида Малпасса, нынешнего президента этой организации, который тогда занимал пост в минфине США, сообщила газета Guardian со ссылкой на попавшую в ее распоряжение запись. Согласно изданию, это произошло после того, как американский минфин поддержал увеличение финансирования Всемирного банка на 13 миллиардов долларов. Запись, которую передал газете неназванный "осведомитель", позволяет предположить, что некто из руководителей призывал коллег "заискивать перед сыном Дэвида Малпасса", говорится в статье. Отмечается, что сотрудники организации называли 22-летнего Роберта Малпасса "принцем" и "важным малым", который в случае чего может "побежать к папочке". Как отметила газета, в связи с этим Всемирный банк сталкивается с "вопросами по поводу стандартов управления". Всемирный банк заявил, что не может подтвердить содержание записи.
https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860995851.html
https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864793242.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23869/90/238699081_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8a1e44952df7ce851249016ca8a4155f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, всемирный банк, министерство финансов сша
В мире, Всемирный банк, Министерство финансов США
СМИ: сотрудникам ВБ поручили "заискивать" перед сыном чиновника США
Guardian: сотрудникам Всемирного банка поручили заискивать перед сыном чиновника США
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Сотрудникам Всемирного банка в 2018 году было поручено уделять особое внимание сыну Дэвида Малпасса, нынешнего президента этой организации, который тогда занимал пост в минфине США, сообщила газета Guardian
со ссылкой на попавшую в ее распоряжение запись.
Согласно изданию, это произошло после того, как американский минфин поддержал увеличение финансирования Всемирного банка на 13 миллиардов долларов.
Всемирный банк спрогнозировал для мира "потерянное десятилетие" в экономике
Запись, которую передал газете неназванный "осведомитель", позволяет предположить, что некто из руководителей призывал коллег "заискивать перед сыном Дэвида Малпасса", говорится в статье. Отмечается, что сотрудники организации называли 22-летнего Роберта Малпасса "принцем" и "важным малым", который в случае чего может "побежать к папочке".
Как отметила газета, в связи с этим Всемирный банк сталкивается с "вопросами по поводу стандартов управления".
Всемирный банк заявил, что не может подтвердить содержание записи.
МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США