https://ria.ru/20230413/artemovsk-1865069561.html

Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано

Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано - РИА Новости, 13.04.2023

Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано

Говорить о полном окружении Артемовска преждевременно, привела слова основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:02

2023-04-13T15:02

2023-04-13T16:18

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

евгений пригожин

ян гагин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Говорить о полном окружении Артемовска преждевременно, привела слова основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.По его словам, сейчас под контролем российских сил находится более 80 процентов Артемовска. При этом ВСУ подтягивают резервы и перебрасывают их в городскую черту.В четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.Пригожин в начале недели сообщил, что под контролем российских подразделений находятся все административные центры, заводы и фабрики. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.

https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864654831.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

артемовск, россия, донецкая народная республика, евгений пригожин, ян гагин, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин