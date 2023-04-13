https://ria.ru/20230413/artemovsk-1865069561.html
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано - РИА Новости, 13.04.2023
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано
Говорить о полном окружении Артемовска преждевременно, привела слова основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:02
2023-04-13T15:02
2023-04-13T16:18
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
евгений пригожин
ян гагин
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7537ec84d7f54ccd0d0e5d1ded91f4.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Говорить о полном окружении Артемовска преждевременно, привела слова основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.По его словам, сейчас под контролем российских сил находится более 80 процентов Артемовска. При этом ВСУ подтягивают резервы и перебрасывают их в городскую черту.В четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.Пригожин в начале недели сообщил, что под контролем российских подразделений находятся все административные центры, заводы и фабрики. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864654831.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b7a5515969c928a211fdb7c0768f738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, донецкая народная республика, евгений пригожин, ян гагин, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано
Основатель "Группы Вагнера" Пригожин: говорить о полном окружении Артемовска рано