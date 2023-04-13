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Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 13.04.2023 (обновлено: 16:18 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1865069561.html
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано - РИА Новости, 13.04.2023
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано
Говорить о полном окружении Артемовска преждевременно, привела слова основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:02
2023-04-13T16:18
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
евгений пригожин
ян гагин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Говорить о полном окружении Артемовска преждевременно, привела слова основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.По его словам, сейчас под контролем российских сил находится более 80 процентов Артемовска. При этом ВСУ подтягивают резервы и перебрасывают их в городскую черту.В четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.Пригожин в начале недели сообщил, что под контролем российских подразделений находятся все административные центры, заводы и фабрики. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864654831.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
украина
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артемовск, россия, донецкая народная республика, евгений пригожин, ян гагин, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано

Основатель "Группы Вагнера" Пригожин: говорить о полном окружении Артемовска рано

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в центре Артёмовска
Разрушенные здания в центре Артёмовска - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные здания в центре Артёмовска. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Говорить о полном окружении Артемовска преждевременно, привела слова основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.
«
"Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) рано", — уточнил бизнесмен.
По его словам, сейчас под контролем российских сил находится более 80 процентов Артемовска. При этом ВСУ подтягивают резервы и перебрасывают их в городскую черту.
В четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинскую группировку войск практически заблокировали на западных окраинах города, отступать ей некуда.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Пригожин в начале недели сообщил, что под контролем российских подразделений находятся все административные центры, заводы и фабрики. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис Пушилин
 
 
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