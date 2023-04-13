https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864991732.html

Гагин заявил о мирных жителях в западных кварталах Артемовска

Гагин заявил о мирных жителях в западных кварталах Артемовска - РИА Новости, 13.04.2023

Гагин заявил о мирных жителях в западных кварталах Артемовска

В западных кварталах Артемовска, где сейчас практически блокированы украинские войска, остаются мирные жители, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:11

2023-04-13T11:11

2023-04-13T11:24

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В западных кварталах Артемовска, где сейчас практически блокированы украинские войска, остаются мирные жители, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин."Да", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, остаются ли мирные граждане в западных кварталах Артемовска.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на западе Артемовска идут ожесточенное бои. По последним данным основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, 80% Артемовска находится под контролем российских сил.

https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864986132.html

артемовск

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, донецкая народная республика