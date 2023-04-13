https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864991732.html
Гагин заявил о мирных жителях в западных кварталах Артемовска
Гагин заявил о мирных жителях в западных кварталах Артемовска - РИА Новости, 13.04.2023
Гагин заявил о мирных жителях в западных кварталах Артемовска
В западных кварталах Артемовска, где сейчас практически блокированы украинские войска, остаются мирные жители, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:11
2023-04-13T11:11
2023-04-13T11:24
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В западных кварталах Артемовска, где сейчас практически блокированы украинские войска, остаются мирные жители, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин."Да", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, остаются ли мирные граждане в западных кварталах Артемовска.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на западе Артемовска идут ожесточенное бои. По последним данным основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, 80% Артемовска находится под контролем российских сил.
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864986132.html
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Гагин заявил о мирных жителях в западных кварталах Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что на западе Артемовска остаются мирные жители