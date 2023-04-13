Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР
Советник Пушилина Гагин: группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, заявил в эфире "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«
"Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска. Все дороги, ведущие в Артемовск, блокированы нашей артиллерией, они контролируются. И все попытки доставить продовольствие, боекомплект либо провести ротацию военнослужащих, они все безуспешны", - сказал Гагин в эфире телеканала.
По его словам, были предприняты попытки Киева завезти в Артемовск "целые колонны", однако они были поражены российской артиллерией. При этом даже отступление для Киева на данный момент просто "невозможно".
«
"То есть группировка войск в Артемовска лишена тыла, несмотря на то, что Часов Яр находится достаточно близко", - отметил Гагин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на западе Артемовска идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы контролируют порядка 80% города.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои.
Инфографика