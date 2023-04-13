https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864986132.html

Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР

Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2023

Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР

Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, заявил в эфире "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:55

2023-04-13T10:55

2023-04-13T11:51

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, заявил в эфире "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин.По его словам, были предприняты попытки Киева завезти в Артемовск "целые колонны", однако они были поражены российской артиллерией. При этом даже отступление для Киева на данный момент просто "невозможно".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на западе Артемовска идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы контролируют порядка 80% города.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864943644.html

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины