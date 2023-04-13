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Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 13.04.2023 (обновлено: 11:51 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864986132.html
Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР
Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2023
Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР
Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, заявил в эфире "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:55
2023-04-13T11:51
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, заявил в эфире "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин.По его словам, были предприняты попытки Киева завезти в Артемовск "целые колонны", однако они были поражены российской артиллерией. При этом даже отступление для Киева на данный момент просто "невозможно".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на западе Артемовска идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы контролируют порядка 80% города.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864943644.html
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска, заявили в ДНР

Советник Пушилина Гагин: группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, заявил в эфире "России 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«

"Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска. Все дороги, ведущие в Артемовск, блокированы нашей артиллерией, они контролируются. И все попытки доставить продовольствие, боекомплект либо провести ротацию военнослужащих, они все безуспешны", - сказал Гагин в эфире телеканала.

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По его словам, были предприняты попытки Киева завезти в Артемовск "целые колонны", однако они были поражены российской артиллерией. При этом даже отступление для Киева на данный момент просто "невозможно".
«
"То есть группировка войск в Артемовска лишена тыла, несмотря на то, что Часов Яр находится достаточно близко", - отметил Гагин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на западе Артемовска идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы контролируют порядка 80% города.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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