https://ria.ru/20230412/zhurnalisty-1864888899.html
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР - РИА Новости, 12.04.2023
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР
Профессия "журналист" становится женской, в региональных изданиях 80% - девушки, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:58
2023-04-12T18:58
2023-04-12T18:58
общество
союз журналистов россии
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
журналист
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА. 12 апр - РИА Новости. Профессия "журналист" становится женской, в региональных изданиях 80% - девушки, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что женщины более внимательны, а мужчины склонны "рубить с плеча и читать наискосок".
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общество, союз журналистов россии, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), журналист, соловьев владимир (журналист)
Общество, Союз журналистов России, Россия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Журналист, Соловьев Владимир (журналист)
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР
Глава СЖР Соловьев: в региональных изданиях 80 процентов журналистов составляют девушки