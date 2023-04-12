Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР

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"Много желающих стать журналистами, но, как это ни удивительно, идут в профессию в основном девушки. В регионах процентов 80 - это девушки. Я не знаю, хорошо это или плохо, но наша профессия становится женской. Особый взгляд будет у профессии постепенно вырабатываться", - сказал Соловьев на открытой лекции для студентов РАНХиГС.