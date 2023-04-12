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Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР - РИА Новости, 12.04.2023
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18:58 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/zhurnalisty-1864888899.html
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР - РИА Новости, 12.04.2023
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР
Профессия "журналист" становится женской, в региональных изданиях 80% - девушки, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:58
2023-04-12T18:58
общество
союз журналистов россии
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
журналист
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА. 12 апр - РИА Новости. Профессия "журналист" становится женской, в региональных изданиях 80% - девушки, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что женщины более внимательны, а мужчины склонны "рубить с плеча и читать наискосок".
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общество, союз журналистов россии, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), журналист, соловьев владимир (журналист)
Общество, Союз журналистов России, Россия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Журналист, Соловьев Владимир (журналист)
Профессия журналиста становится женской, считает глава СЖР

Глава СЖР Соловьев: в региональных изданиях 80 процентов журналистов составляют девушки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА. 12 апр - РИА Новости. Профессия "журналист" становится женской, в региональных изданиях 80% - девушки, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
«
"Много желающих стать журналистами, но, как это ни удивительно, идут в профессию в основном девушки. В регионах процентов 80 - это девушки. Я не знаю, хорошо это или плохо, но наша профессия становится женской. Особый взгляд будет у профессии постепенно вырабатываться", - сказал Соловьев на открытой лекции для студентов РАНХиГС.
Он подчеркнул, что женщины более внимательны, а мужчины склонны "рубить с плеча и читать наискосок".
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ОбществоСоюз журналистов РоссииРоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)ЖурналистСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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