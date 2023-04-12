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Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/zhurnalisty-1864696362.html
Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала
Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала - РИА Новости, 12.04.2023
Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала
Четыре журналиста РФ погибли в зоне специальной военной операции за все время ее проведения и еще несколько военкоров пострадали, заявил РИА Новости глава Союза РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:32
2023-04-12T10:32
специальная военная операция на украине
общество
союз журналистов россии
владлен татарский
дарья дугина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре журналиста РФ погибли в зоне специальной военной операции за все время ее проведения и еще несколько военкоров пострадали, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "С нашей стороны погибли четыре человека: это сотрудник пресс-службы Росгвардии, военный журналист Сергей Постнов. Мы помогали семье. Потом погибла Дарья Дугина от взрыва автомобиля, погиб Олег Клоков при переправе через Днепр, осколок HIMARS прямо в сердце попал. Вдове Клокова был вручён орден на церемонии "Золотое перо", которое прошло в Москве недавно. И Владлен Татарский погиб от взрыва", - сказал Соловьев. По его словам, также были ранены несколько журналистов. Глава СЖР заявил, что Союз всегда находится на связи с военкорами и готов помочь, если их помощь потребуется. Кроме того, Соловьев надеется, что все журналисты вернутся из зоны СВО "целыми и невредимыми". Ранее глава СЖР заявлял, что самыми опасными местами для журналистов за прошедший год являются Украина, Мексика и Гаити.
https://ria.ru/20230404/semenov-1862961730.html
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общество, союз журналистов россии, владлен татарский, дарья дугина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Союз журналистов России, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала

Глава СЖР Соловьев: с начала спецоперации в ее зоне погибли четыре российских журналиста

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре журналиста РФ погибли в зоне специальной военной операции за все время ее проведения и еще несколько военкоров пострадали, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"С нашей стороны погибли четыре человека: это сотрудник пресс-службы Росгвардии, военный журналист Сергей Постнов. Мы помогали семье. Потом погибла Дарья Дугина от взрыва автомобиля, погиб Олег Клоков при переправе через Днепр, осколок HIMARS прямо в сердце попал. Вдове Клокова был вручён орден на церемонии "Золотое перо", которое прошло в Москве недавно. И Владлен Татарский погиб от взрыва", - сказал Соловьев.
По его словам, также были ранены несколько журналистов. Глава СЖР заявил, что Союз всегда находится на связи с военкорами и готов помочь, если их помощь потребуется. Кроме того, Соловьев надеется, что все журналисты вернутся из зоны СВО "целыми и невредимыми".
Ранее глава СЖР заявлял, что самыми опасными местами для журналистов за прошедший год являются Украина, Мексика и Гаити.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСоюз журналистов РоссииВладлен ТатарскийДарья ДугинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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