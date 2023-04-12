https://ria.ru/20230412/zhurnalisty-1864696362.html

Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала

Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала - РИА Новости, 12.04.2023

Четыре российских журналиста погибли в зоне СВО с момента ее начала

Четыре журналиста РФ погибли в зоне специальной военной операции за все время ее проведения и еще несколько военкоров пострадали, заявил РИА Новости глава Союза РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:32

2023-04-12T10:32

2023-04-12T10:32

специальная военная операция на украине

общество

союз журналистов россии

владлен татарский

дарья дугина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре журналиста РФ погибли в зоне специальной военной операции за все время ее проведения и еще несколько военкоров пострадали, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "С нашей стороны погибли четыре человека: это сотрудник пресс-службы Росгвардии, военный журналист Сергей Постнов. Мы помогали семье. Потом погибла Дарья Дугина от взрыва автомобиля, погиб Олег Клоков при переправе через Днепр, осколок HIMARS прямо в сердце попал. Вдове Клокова был вручён орден на церемонии "Золотое перо", которое прошло в Москве недавно. И Владлен Татарский погиб от взрыва", - сказал Соловьев. По его словам, также были ранены несколько журналистов. Глава СЖР заявил, что Союз всегда находится на связи с военкорами и готов помочь, если их помощь потребуется. Кроме того, Соловьев надеется, что все журналисты вернутся из зоны СВО "целыми и невредимыми". Ранее глава СЖР заявлял, что самыми опасными местами для журналистов за прошедший год являются Украина, Мексика и Гаити.

https://ria.ru/20230404/semenov-1862961730.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, союз журналистов россии, владлен татарский, дарья дугина, россия, ситуация в днр и лнр