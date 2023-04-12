https://ria.ru/20230412/zerno-1864746786.html

В Киеве высказались о протестах фермеров в ЕС из-за украинского зерна

В Киеве высказались о протестах фермеров в ЕС из-за украинского зерна - РИА Новости, 12.04.2023

В Киеве высказались о протестах фермеров в ЕС из-за украинского зерна

Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил на сайте организации, что протесты европейских фермеров из-за украинского зерна носят политический... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:40

2023-04-12T12:40

2023-04-12T12:40

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил на сайте организации, что протесты европейских фермеров из-за украинского зерна носят политический характер. Как утверждает Марчук, Украина продает часть зерна Польше, и это не носит массовый характер, а снижение мировых цен на зерновые и масличные культуры является тенденцией. "В Польше фермеры были "подогреты", но не забываем, что осенью там выборы", - добавил он. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. Недовольство фермеров из-за украинского зерна наблюдается и в Румынии, где около семи тысяч фермеров 7 апреля вышли на акции протеста в 18 уездах Румынии, они на несколько часов заблокировали тракторами национальные трассы, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. Фермеры недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и сбивает цены на рынке. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230410/udar-1864322478.html

https://ria.ru/20230409/vengriya-1864024718.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, румыния, евросоюз, в мире