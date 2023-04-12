"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети
Пользователи Twitter назвали указ Зеленского о расходах на оборону уничтожением Запада
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов.
"Этот человек уничтожит "Запад", — написал один из комментаторов.
"Этот человек уничтожит "Запад", — написал один из комментаторов.
"Оплачено деньгами американских и европейских налогоплательщиков", — отметил другой.
"Он может себе это позволить, Запад все оплатит", — поддержал третий.
"Еще 14,5 миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков спустят в канализацию", — поделился мнением еще один пользователь.
"Нужно договариваться о мире, а не разорять Запад", — заключил читатель.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в один триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).
"Он может себе это позволить, Запад все оплатит", — поддержал третий.
"Еще 14,5 миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков спустят в канализацию", — поделился мнением еще один пользователь.
"Нужно договариваться о мире, а не разорять Запад", — заключил читатель.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в один триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).