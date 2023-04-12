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"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864707936.html
"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети
"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 12.04.2023
"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:07
2023-04-12T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов. "Этот человек уничтожит "Запад", — написал один из комментаторов. "Оплачено деньгами американских и европейских налогоплательщиков", — отметил другой. "Он может себе это позволить, Запад все оплатит", — поддержал третий. "Еще 14,5 миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков спустят в канализацию", — поделился мнением еще один пользователь. "Нужно договариваться о мире, а не разорять Запад", — заключил читатель. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в один триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864685177.html
https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети

Пользователи Twitter назвали указ Зеленского о расходах на оборону уничтожением Запада

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов.

"Этот человек уничтожит "Запад", — написал один из комментаторов.
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"Оплачено деньгами американских и европейских налогоплательщиков", — отметил другой.

"Он может себе это позволить, Запад все оплатит", — поддержал третий.

"Еще 14,5 миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков спустят в канализацию", — поделился мнением еще один пользователь.

"Нужно договариваться о мире, а не разорять Запад", — заключил читатель.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в один триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).
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