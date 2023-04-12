https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864707936.html

"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети

"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 12.04.2023

"Уничтожит Запад". Указ Зеленского шокировал пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:07

2023-04-12T11:07

2023-04-12T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_0:27:1143:670_1920x0_80_0_0_98e84bbab7367f0f03f7add99ea9e523.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов. "Этот человек уничтожит "Запад", — написал один из комментаторов. "Оплачено деньгами американских и европейских налогоплательщиков", — отметил другой. "Он может себе это позволить, Запад все оплатит", — поддержал третий. "Еще 14,5 миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков спустят в канализацию", — поделился мнением еще один пользователь. "Нужно договариваться о мире, а не разорять Запад", — заключил читатель. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в один триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864685177.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины