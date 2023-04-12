https://ria.ru/20230412/yugra-1864816449.html
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме - РИА Новости, 12.04.2023
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме
Реконструкция гостиницы "Старый Томас" в Когалыме, в результате которой почти вдвое был увеличен номерной фонд, завершена при поддержке Фонда развития Югры. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:03
2023-04-12T16:03
2023-04-12T16:03
ханты-мансийский автономный округ
когалым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Реконструкция гостиницы "Старый Томас" в Когалыме, в результате которой почти вдвое был увеличен номерной фонд, завершена при поддержке Фонда развития Югры. "В августе прошлого года Фонд предоставил собственнику гостиницы заем по программе льготного финансирования "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 20 миллионов рублей. На полученные средства компания-заемщик отремонтировала помещение гостиничного комплекса площадью 155 квадратных метров, разместив в нем пять дополнительных номеров, из которых четыре стандартных номера и один люкс, а также приобрела необходимые материалы и оборудование для их комплектации", - говорится в сообщении Фонда развития Югры. Отмечается, что таким образом, гостиница почти вдвое увеличила свой номерной фонд. Реконструкция гостиницы проводилась в рамках проекта Фонда развития Югры по созданию инфраструктурного каркаса туристической сферы Югры. В общей сложности, в 2022 году льготными займами и грантами поддержано шесть проектов по развитию туристической инфраструктуры региона. Общий объем инвестиций этой сферы составил 683,7 миллиона рублей. Фонд развития Югры предоставляет льготные займы на развитие туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1%, 3% годовых на срок до 7 лет, а также гранты на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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когалым
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Когалым
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу "Старый Томас" в Когалыме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости.
Реконструкция гостиницы "Старый Томас" в Когалыме, в результате которой почти вдвое был увеличен номерной фонд, завершена при поддержке Фонда
развития Югры.
"В августе прошлого года Фонд предоставил собственнику гостиницы заем по программе льготного финансирования "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 20 миллионов рублей. На полученные средства компания-заемщик отремонтировала помещение гостиничного комплекса площадью 155 квадратных метров, разместив в нем пять дополнительных номеров, из которых четыре стандартных номера и один люкс, а также приобрела необходимые материалы и оборудование для их комплектации", - говорится в сообщении Фонда развития Югры.
Отмечается, что таким образом, гостиница почти вдвое увеличила свой номерной фонд.
Реконструкция гостиницы проводилась в рамках проекта Фонда развития Югры по созданию инфраструктурного каркаса туристической сферы Югры. В общей сложности, в 2022 году льготными займами и грантами поддержано шесть проектов по развитию туристической инфраструктуры региона. Общий объем инвестиций этой сферы составил 683,7 миллиона рублей.
Фонд развития Югры предоставляет льготные займы на развитие туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1%, 3% годовых на срок до 7 лет, а также гранты на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг.
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