Рейтинг@Mail.ru
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:03 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/yugra-1864816449.html
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме - РИА Новости, 12.04.2023
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме
Реконструкция гостиницы "Старый Томас" в Когалыме, в результате которой почти вдвое был увеличен номерной фонд, завершена при поддержке Фонда развития Югры. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:03
2023-04-12T16:03
ханты-мансийский автономный округ
когалым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/66/1557736628_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9813a77138d58df49194d90bee0871cd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Реконструкция гостиницы "Старый Томас" в Когалыме, в результате которой почти вдвое был увеличен номерной фонд, завершена при поддержке Фонда развития Югры. "В августе прошлого года Фонд предоставил собственнику гостиницы заем по программе льготного финансирования "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 20 миллионов рублей. На полученные средства компания-заемщик отремонтировала помещение гостиничного комплекса площадью 155 квадратных метров, разместив в нем пять дополнительных номеров, из которых четыре стандартных номера и один люкс, а также приобрела необходимые материалы и оборудование для их комплектации", - говорится в сообщении Фонда развития Югры. Отмечается, что таким образом, гостиница почти вдвое увеличила свой номерной фонд. Реконструкция гостиницы проводилась в рамках проекта Фонда развития Югры по созданию инфраструктурного каркаса туристической сферы Югры. В общей сложности, в 2022 году льготными займами и грантами поддержано шесть проектов по развитию туристической инфраструктуры региона. Общий объем инвестиций этой сферы составил 683,7 миллиона рублей. Фонд развития Югры предоставляет льготные займы на развитие туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1%, 3% годовых на срок до 7 лет, а также гранты на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг.
https://ria.ru/20230411/yugra-1864542624.html
когалым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/66/1557736628_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_147545b9669909c118260af3dca30494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
когалым
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Когалым
Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу в Когалыме

Фонд развития Югры помог отреставрировать гостиницу "Старый Томас" в Когалыме

© Фото : Кирилл СыропятовЮгра. Вид с вертолета
Югра. Вид с вертолета - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Кирилл Сыропятов
Югра. Вид с вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Реконструкция гостиницы "Старый Томас" в Когалыме, в результате которой почти вдвое был увеличен номерной фонд, завершена при поддержке Фонда развития Югры.
"В августе прошлого года Фонд предоставил собственнику гостиницы заем по программе льготного финансирования "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 20 миллионов рублей. На полученные средства компания-заемщик отремонтировала помещение гостиничного комплекса площадью 155 квадратных метров, разместив в нем пять дополнительных номеров, из которых четыре стандартных номера и один люкс, а также приобрела необходимые материалы и оборудование для их комплектации", - говорится в сообщении Фонда развития Югры.
Отмечается, что таким образом, гостиница почти вдвое увеличила свой номерной фонд.
Реконструкция гостиницы проводилась в рамках проекта Фонда развития Югры по созданию инфраструктурного каркаса туристической сферы Югры. В общей сложности, в 2022 году льготными займами и грантами поддержано шесть проектов по развитию туристической инфраструктуры региона. Общий объем инвестиций этой сферы составил 683,7 миллиона рублей.
Фонд развития Югры предоставляет льготные займы на развитие туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1%, 3% годовых на срок до 7 лет, а также гранты на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг.
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Четвертый "Фермерский островок" открылся в Югре
11 апреля, 15:58
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругКогалым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала