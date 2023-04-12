https://ria.ru/20230412/vzyatki-1864892348.html

В Москве СК завел дело на чиновницу из ФНС за взяточничество

В Москве СК завел дело на чиновницу из ФНС за взяточничество - РИА Новости, 12.04.2023

В Москве СК завел дело на чиновницу из ФНС за взяточничество

СК РФ возбудил уголовное дело из-за получения взяток чиновницей налоговой службы по Москве на сумму более 1,8 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:24

2023-04-12T19:24

2023-04-12T19:24

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

фсб

федеральная налоговая служба (фнс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело из-за получения взяток чиновницей налоговой службы по Москве на сумму более 1,8 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении заместителя начальника ИФНС № 15 по городу Москве Елены Ишхановой", - говорится в сообщении. Как сообщает следствие, Ишханова в период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года, занимая должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, систематически получала от коммерсанта взятки за совершение заведомо незаконного бездействия на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Отмечается, что благодаря кооперации между следователями столичного Следственного комитета, работниками Управления ФСБ России по Москве и Московской области, а также МВД России, преступная деятельность подозреваемой была выявлена и пресечена. "Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения",- добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230412/diskreditatsiya-1864832935.html

https://ria.ru/20230410/grabezh-1864257262.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), фсб, федеральная налоговая служба (фнс россии)