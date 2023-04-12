https://ria.ru/20230412/vuzy-1864716514.html
Вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей, заявил Чернышенко
Вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.04.2023
Вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей, заявил Чернышенко
Более 2,5 миллиардов рублей направят 15 вузам Дальнего Востока в 2023 году по программе "Приоритет 2030", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:39
2023-04-12T11:39
2023-04-12T11:49
общество
дальний восток
дмитрий чернышенко
россия
вузы
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов рублей направят 15 вузам Дальнего Востока в 2023 году по программе "Приоритет 2030", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" в этом году уже 15 дальневосточных вузов получат гранты. В 2023 году по программе "Приоритет 2030" им будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Кроме этого, дальневосточный трек программы усилит в регионе связку науки, бизнеса, государства и общества, что отвечает целям Десятилетия науки и технологий", — сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба. Он добавил, что, запуская программу "Приоритет 2030", было важно усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки, для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учебы, работы и жизни молодежи. Отмечается, что новыми участниками дальневосточного трека программы "Приоритет 2030" стали Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровский край); Забайкальский государственный университет (Забайкальский край); Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (Еврейская автономная область) и Сахалинский государственный университет (Сахалинская область). "Дальний Восток — это особый макрорегион со своей спецификой и уникальными вызовами, которые в том числе предстоит решать и университетам. В первую очередь важно сделать так, чтобы у выпускников дальневосточных школ была возможность для развития в родном регионе. <...> В 2023 году в госпрограмме "Приоритет 2030" участвует уже почти половина университетов Дальневосточного федерального округа — 15 из 36", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что суммарный размер грантов для вузов данного региона по сравнению с 2022 годом вырос в почти 4,5 раза — с 570 миллионов рублей до 2,5 миллиардов рублей. "Сегодня мы наблюдаем рост значения восточного вектора в развитии нашей страны. Видим, что качество вузов, качество высшего образования и возможность получить образование высокого уровня по востребованной специальности у себя дома является определяющим фактором в решении молодых людей и их семей для того, чтобы принять решение — остаться после окончания школы у себя на малой родине или уехать в центральную часть России", - заключил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Программа "Приоритет 2030" была создана в 2021 году правительством. Ее цель – концентрация ресурсов для обеспечения вклада российских вузов в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года, повышение научно-образовательного потенциала университетов и научных организаций, обеспечение их участия в социально-экономическом развитии регионов.
https://ria.ru/20230410/vuz-1864172399.html
https://ria.ru/20230407/vetnam-1863662650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальний восток, дмитрий чернышенко, россия, вузы, навигатор абитуриента
Общество, Дальний Восток, Дмитрий Чернышенко, Россия, Вузы, Навигатор абитуриента
Вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей, заявил Чернышенко
Чернышенко заявил, что 15 вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей в 2023 году
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Более 2,5 миллиардов рублей направят 15 вузам Дальнего Востока в 2023 году по программе "Приоритет 2030", сообщил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" в этом году уже 15 дальневосточных вузов получат гранты. В 2023 году по программе "Приоритет 2030" им будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Кроме этого, дальневосточный трек программы усилит в регионе связку науки, бизнеса, государства и общества, что отвечает целям Десятилетия науки и технологий", — сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.
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Он добавил, что, запуская программу "Приоритет 2030", было важно усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки, для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учебы, работы и жизни молодежи.
Отмечается, что новыми участниками дальневосточного трека программы "Приоритет 2030" стали Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровский край
); Забайкальский государственный университет (Забайкальский край
); Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (Еврейская автономная область
) и Сахалинский государственный университет (Сахалинская область
).
"Дальний Восток — это особый макрорегион со своей спецификой и уникальными вызовами, которые в том числе предстоит решать и университетам. В первую очередь важно сделать так, чтобы у выпускников дальневосточных школ была возможность для развития в родном регионе. <...> В 2023 году в госпрограмме "Приоритет 2030" участвует уже почти половина университетов Дальневосточного федерального округа — 15 из 36", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков
, его слова приводятся в сообщении.
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Добавляется, что суммарный размер грантов для вузов данного региона по сравнению с 2022 годом вырос в почти 4,5 раза — с 570 миллионов рублей до 2,5 миллиардов рублей.
"Сегодня мы наблюдаем рост значения восточного вектора в развитии нашей страны. Видим, что качество вузов, качество высшего образования и возможность получить образование высокого уровня по востребованной специальности у себя дома является определяющим фактором в решении молодых людей и их семей для того, чтобы принять решение — остаться после окончания школы у себя на малой родине или уехать в центральную часть России", - заключил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
.
Программа "Приоритет 2030" была создана в 2021 году правительством. Ее цель – концентрация ресурсов для обеспечения вклада российских вузов в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года, повышение научно-образовательного потенциала университетов и научных организаций, обеспечение их участия в социально-экономическом развитии регионов.
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