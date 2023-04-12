https://ria.ru/20230412/vuzy-1864716514.html

Вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей, заявил Чернышенко

Вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.04.2023

Вузам Дальнего Востока направят 2,5 миллиарда рублей, заявил Чернышенко

Более 2,5 миллиардов рублей направят 15 вузам Дальнего Востока в 2023 году по программе "Приоритет 2030", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:39

2023-04-12T11:39

2023-04-12T11:49

общество

дальний восток

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов рублей направят 15 вузам Дальнего Востока в 2023 году по программе "Приоритет 2030", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" в этом году уже 15 дальневосточных вузов получат гранты. В 2023 году по программе "Приоритет 2030" им будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Кроме этого, дальневосточный трек программы усилит в регионе связку науки, бизнеса, государства и общества, что отвечает целям Десятилетия науки и технологий", — сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба. Он добавил, что, запуская программу "Приоритет 2030", было важно усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки, для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учебы, работы и жизни молодежи. Отмечается, что новыми участниками дальневосточного трека программы "Приоритет 2030" стали Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровский край); Забайкальский государственный университет (Забайкальский край); Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (Еврейская автономная область) и Сахалинский государственный университет (Сахалинская область). "Дальний Восток — это особый макрорегион со своей спецификой и уникальными вызовами, которые в том числе предстоит решать и университетам. В первую очередь важно сделать так, чтобы у выпускников дальневосточных школ была возможность для развития в родном регионе. <...> В 2023 году в госпрограмме "Приоритет 2030" участвует уже почти половина университетов Дальневосточного федерального округа — 15 из 36", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что суммарный размер грантов для вузов данного региона по сравнению с 2022 годом вырос в почти 4,5 раза — с 570 миллионов рублей до 2,5 миллиардов рублей. "Сегодня мы наблюдаем рост значения восточного вектора в развитии нашей страны. Видим, что качество вузов, качество высшего образования и возможность получить образование высокого уровня по востребованной специальности у себя дома является определяющим фактором в решении молодых людей и их семей для того, чтобы принять решение — остаться после окончания школы у себя на малой родине или уехать в центральную часть России", - заключил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Программа "Приоритет 2030" была создана в 2021 году правительством. Ее цель – концентрация ресурсов для обеспечения вклада российских вузов в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года, повышение научно-образовательного потенциала университетов и научных организаций, обеспечение их участия в социально-экономическом развитии регионов.

https://ria.ru/20230410/vuz-1864172399.html

https://ria.ru/20230407/vetnam-1863662650.html

https://ria.ru/20230404/lgoty-1862889629.html

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Владимир Лаврентьев

общество, дальний восток, дмитрий чернышенко, россия, вузы, навигатор абитуриента