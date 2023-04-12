https://ria.ru/20230412/volgograd-1864796909.html

Волгоградский губернатор поручил увеличить ВРП до 2,5 триллиона рублей

Волгоградский губернатор поручил увеличить ВРП до 2,5 триллиона рублей - РИА Новости, 12.04.2023

Волгоградский губернатор поручил увеличить ВРП до 2,5 триллиона рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью региона поставил задачи к 2034 году: увеличить объем валового регионального... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:13

2023-04-12T15:13

2023-04-12T15:13

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью региона поставил задачи к 2034 году: увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) до 2,5 триллиона рублей и создать 50 тысяч новых рабочих мест. В среду Бочаров встретился с активом Волгоградской области, куда входят руководители предприятий, представители общественных организаций. Губернатор отчитался о своей работе на посту с 2014 года, а также рассказал о планах на ближайшие десять лет. "Ставим перед собой следующие задачи по итогам 2034 года: увеличить ВРП в 2,5 раза — до 2,5 триллиона рублей, обеспечить накопленный объем инвестиций в десятилетнем периоде в размере порядка 3,4 триллиона рублей, удвоить доходную часть областного бюджета – до 300 миллиардов рублей. Создать в десятилетнем периоде не менее 50 тысяч новых рабочих мест", - сказал Бочаров. Он отметил, что для достижения этих показателей нужно потрудиться, не жаловаться на проблемы, а искать их решение. И для этого, по словам Бочарова, в регионе есть все необходимое – от выгодного географического расположения до собственной сырьевой базы, развитая промышленность, туристический потенциал. По словам Бочарова, еще девять лет назад и сегодняшние достижения региона многим казались неосуществимыми. "Благодаря совместной работе бюджет области с 2014 года вырос более чем в 2 раза - до 157,9 миллиарда рублей, при этом собственные доходы региона увеличились в 1,9 раза - до 102,9 миллиарда рублей. Это позволило в сложный период выполнить социальные обязательства и реализовать проекты развития", - отметил Бочаров. По словам губернатора, поддержка Волгоградской области федеральным центром с 2014 года также выросла с 21,5 миллиарда рублей до 55 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230331/volgograd-1862038527.html

волгоградская область

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волгоградская область, андрей бочаров