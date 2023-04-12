https://ria.ru/20230412/voennye-1864777910.html

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.04.2023

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:15

2023-04-12T14:15

2023-04-12T14:27

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , в мире