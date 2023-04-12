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ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.04.2023
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:15
2023-04-12T14:15
2023-04-12T14:27
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , В мире
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении