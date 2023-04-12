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ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки

ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки - РИА Новости, 12.04.2023

ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки

Российский Центробанк не считает нужным возвращаться к репатриации валютной выручки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:53

2023-04-12T11:53

2023-04-12T12:41

россия

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей моисеев

валюта

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский Центробанк не считает нужным возвращаться к репатриации валютной выручки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям — на наш взгляд, это не нужно делать. То, что наши компании оставляют выручку за рубежом, — это позволяет им оплачивать необходимый импорт", — сказала она. Глава ЦБ отметила, что компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. И хотя доля продаж несколько снизилась, они делают это даже без обязательств. В соответствии с нормой о репатриации валютной выручки экспортеры должны зачислять валюту, полученную за поставленные товары, на свои счета в российских банках. В конце февраля прошлого года их обязали продавать 80 процентов валютной выручки, в мае эту долю снизили до 50 процентов, а с 10 июня это требование отменили вообще.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, валюта