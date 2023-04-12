https://ria.ru/20230412/valyuta-1864722742.html
ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки
ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки - РИА Новости, 12.04.2023
ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки
Российский Центробанк не считает нужным возвращаться к репатриации валютной выручки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:53
2023-04-12T11:53
2023-04-12T12:41
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей моисеев
валюта
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский Центробанк не считает нужным возвращаться к репатриации валютной выручки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям — на наш взгляд, это не нужно делать. То, что наши компании оставляют выручку за рубежом, — это позволяет им оплачивать необходимый импорт", — сказала она. Глава ЦБ отметила, что компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. И хотя доля продаж несколько снизилась, они делают это даже без обязательств. В соответствии с нормой о репатриации валютной выручки экспортеры должны зачислять валюту, полученную за поставленные товары, на свои счета в российских банках. В конце февраля прошлого года их обязали продавать 80 процентов валютной выручки, в мае эту долю снизили до 50 процентов, а с 10 июня это требование отменили вообще.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, валюта
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Алексей Моисеев, Валюта
ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки
Глава ЦБ Набиуллина выступила против возврата к репатриации валютной выручки в страну
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский Центробанк не считает нужным возвращаться к репатриации валютной выручки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям — на наш взгляд, это не нужно делать. То, что наши компании оставляют выручку за рубежом, — это позволяет им оплачивать необходимый импорт", — сказала она.
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Глава ЦБ отметила, что компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. И хотя доля продаж несколько снизилась, они делают это даже без обязательств.
В соответствии с нормой о репатриации валютной выручки экспортеры должны зачислять валюту, полученную за поставленные товары, на свои счета в российских банках. В конце февраля прошлого года их обязали продавать 80 процентов валютной выручки, в мае эту долю снизили до 50 процентов, а с 10 июня это требование отменили вообще.
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