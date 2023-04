https://ria.ru/20230412/utechka-1864802248.html

СМИ рассказали о содержании секретных материалов Пентагона, попавших в Сеть

СМИ рассказали о содержании секретных материалов Пентагона, попавших в Сеть - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ рассказали о содержании секретных материалов Пентагона, попавших в Сеть

Попавшие в Сеть секретные материалы Пентагона содержат четыре варианта развития конфликта на Украине при непредвиденных обстоятельствах, таких как удар Киева по РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:24

2023-04-12T15:24

2023-04-12T19:04

в мире

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Попавшие в Сеть секретные материалы Пентагона содержат четыре варианта развития конфликта на Украине при непредвиденных обстоятельствах, таких как удар Киева по Кремлю, пишет газета The New York Times."Анализ разведывательного управления Министерства обороны (США) описывает четыре непредвиденных сценария и то, как они могут повлиять на развитие конфликта на Украине", — говорится в сообщении издания.Согласно материалам газеты, одним из таких сценариев является нанесение украинскими войсками удара по Кремлю. В этом случае американские военные предполагают масштабную эскалацию конфликта, в том числе объявление в России всеобщей мобилизации и возможное применение тактического ядерного оружия, или же начало Москвой переговоров по разрешению конфликта из-за "опасений общественности", говорится в статье. В США серьезно обеспокоены возможностью нанесения Киевом такого удара, поэтому неохотно обсуждают предоставление ракет большой дальности, пишет The New York Times.Как отмечает издание, другими непредвиденными обстоятельствами, которые, по мнению американского руководства, могли бы повлиять на развитие конфликта, стала бы смерть президентов России или Украины, а также отстранение руководства российских Вооруженных сил. Однако газета не приводит подробностей возможного развития событий в этих случаях. При этом The New York Times отмечает, что такой документ, предусматривающий развитие определенных событий при непредвиденных обстоятельствах, является "довольно типичным продуктом" разведслужб, который создается в помощь военному и политическому руководству для оценки возможных исходов. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инциденте, говорил: у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.

https://ria.ru/20230412/utechka-1864754370.html

https://ria.ru/20230412/utechka-1864689672.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, нато