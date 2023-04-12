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СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого - РИА Новости, 12.04.2023
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Религия
 
18:20 12.04.2023 (обновлено: 18:24 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/upts-1864879360.html
СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого
СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого
Преподаватели лицея в Каменце-Подольском в Хмельницкой области начали сбор подписей с требованием переименовать кафедральный собор канонической Украинской... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:20
2023-04-12T18:24
религия
украина
каменец-подольский
хмельницкая область
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
в мире
религия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Преподаватели лицея в Каменце-Подольском в Хмельницкой области начали сбор подписей с требованием переименовать кафедральный собор канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в честь униатского святого Иосафата, сообщили в союзе православных журналистов. Как сообщили в союзе, в документе, попавшем в его распоряжение, сказано, что педагогический коллектив лицея считает "недопустимым тот факт, что один из самых главных и красивых соборов города назван в честь российского святого". В связи с этим бюджетники просят городской совет и епископа раскольнической Православной Украинской церкви (ПЦУ) Павла "переименовать собор Александра Невского... и в дальнейшем называть его собором святого Иосафата". Иосафат – униатский архиепископ Полоцкий, преподобный в ПЦУ. Жил на переломе XVI-XVII веков. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230411/tserkov-1864607174.html
украина
каменец-подольский
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украина, каменец-подольский, хмельницкая область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире, религия
Религия, Украина, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире, Религия
СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого

СПЖ: в Хмельницкой области хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого

CC BY-SA 4.0 / Kyzja86 / Александро-Невский собор в Каменце-Подольском
Александро-Невский собор в Каменце-Подольском - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Kyzja86 /
Александро-Невский собор в Каменце-Подольском. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Преподаватели лицея в Каменце-Подольском в Хмельницкой области начали сбор подписей с требованием переименовать кафедральный собор канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в честь униатского святого Иосафата, сообщили в союзе православных журналистов.
«
"Среди учителей 18 лицея Каменца-Подольского собирают подписи с требованием переименовать кафедральный собор УПЦ в честь униатского святого", - говорится в сообщении союза в Telegram-канале.
Как сообщили в союзе, в документе, попавшем в его распоряжение, сказано, что педагогический коллектив лицея считает "недопустимым тот факт, что один из самых главных и красивых соборов города назван в честь российского святого". В связи с этим бюджетники просят городской совет и епископа раскольнической Православной Украинской церкви (ПЦУ) Павла "переименовать собор Александра Невского... и в дальнейшем называть его собором святого Иосафата".
Иосафат – униатский архиепископ Полоцкий, преподобный в ПЦУ. Жил на переломе XVI-XVII веков.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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