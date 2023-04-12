https://ria.ru/20230412/upts-1864879360.html

СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого

СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого

Преподаватели лицея в Каменце-Подольском в Хмельницкой области начали сбор подписей с требованием переименовать кафедральный собор канонической Украинской... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:20

2023-04-12T18:20

2023-04-12T18:24

религия

украина

каменец-подольский

хмельницкая область

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

в мире

религия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Преподаватели лицея в Каменце-Подольском в Хмельницкой области начали сбор подписей с требованием переименовать кафедральный собор канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в честь униатского святого Иосафата, сообщили в союзе православных журналистов. Как сообщили в союзе, в документе, попавшем в его распоряжение, сказано, что педагогический коллектив лицея считает "недопустимым тот факт, что один из самых главных и красивых соборов города назван в честь российского святого". В связи с этим бюджетники просят городской совет и епископа раскольнической Православной Украинской церкви (ПЦУ) Павла "переименовать собор Александра Невского... и в дальнейшем называть его собором святого Иосафата". Иосафат – униатский архиепископ Полоцкий, преподобный в ПЦУ. Жил на переломе XVI-XVII веков. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230411/tserkov-1864607174.html

украина

каменец-подольский

хмельницкая область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, каменец-подольский, хмельницкая область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире, религия