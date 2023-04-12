СМИ: на Украине хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого
СПЖ: в Хмельницкой области хотят переименовать собор УПЦ в честь униатского святого
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Александро-Невский собор в Каменце-Подольском. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Преподаватели лицея в Каменце-Подольском в Хмельницкой области начали сбор подписей с требованием переименовать кафедральный собор канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в честь униатского святого Иосафата, сообщили в союзе православных журналистов.
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"Среди учителей 18 лицея Каменца-Подольского собирают подписи с требованием переименовать кафедральный собор УПЦ в честь униатского святого", - говорится в сообщении союза в Telegram-канале.
Как сообщили в союзе, в документе, попавшем в его распоряжение, сказано, что педагогический коллектив лицея считает "недопустимым тот факт, что один из самых главных и красивых соборов города назван в честь российского святого". В связи с этим бюджетники просят городской совет и епископа раскольнической Православной Украинской церкви (ПЦУ) Павла "переименовать собор Александра Невского... и в дальнейшем называть его собором святого Иосафата".
Иосафат – униатский архиепископ Полоцкий, преподобный в ПЦУ. Жил на переломе XVI-XVII веков.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".