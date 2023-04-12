В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ
В УВКПЧ ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг Украинской православной церкви
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви вызывает беспокойство, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл.
«
"Управление ООН по правам человека обеспокоено этими событиями, и мы анализируем их влияние на права человека", — отметила собеседница агентства.
Представитель Всемирной организации призвала стороны воздержаться от действий, которые могут обострить напряженность и привести к насилию.
В марте УВКПЧ опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором указало на дискриминацию в отношении УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.