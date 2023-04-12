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В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 12.04.2023 (обновлено: 15:48 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/upts-1864788260.html
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ - РИА Новости, 12.04.2023
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ
Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви вызывает беспокойство, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:45
2023-04-12T15:48
специальная военная операция на украине
украина
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
киев
верховная рада украины
россия
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ЖЕНЕВА, 12 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви вызывает беспокойство, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл.Представитель Всемирной организации призвала стороны воздержаться от действий, которые могут обострить напряженность и привести к насилию.В марте УВКПЧ опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором указало на дискриминацию в отношении УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230410/shturm-1864350434.html
https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html
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украина, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, киев, верховная рада украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Верховная Рада Украины, Россия
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ

В УВКПЧ ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг Украинской православной церкви

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви вызывает беспокойство, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл.
«
"Управление ООН по правам человека обеспокоено этими событиями, и мы анализируем их влияние на права человека", — отметила собеседница агентства.
Представитель Всемирной организации призвала стороны воздержаться от действий, которые могут обострить напряженность и привести к насилию.
В марте УВКПЧ опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором указало на дискриминацию в отношении УПЦ.
Купола - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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10 апреля, 21:23
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкраинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦКиевВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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