https://ria.ru/20230412/upts-1864788260.html

В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ

В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ - РИА Новости, 12.04.2023

В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг УПЦ

Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви вызывает беспокойство, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:45

2023-04-12T14:45

2023-04-12T15:48

специальная военная операция на украине

украина

украинская православная церковь

оон

ситуация вокруг упц

киев

верховная рада украины

россия

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ЖЕНЕВА, 12 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви вызывает беспокойство, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл.Представитель Всемирной организации призвала стороны воздержаться от действий, которые могут обострить напряженность и привести к насилию.В марте УВКПЧ опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором указало на дискриминацию в отношении УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230410/shturm-1864350434.html

https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html

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киев

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, киев, верховная рада украины, россия