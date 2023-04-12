https://ria.ru/20230412/ukraina-1864922078.html

Украина попросила Испанию о дополнительной военной помощи

Украина попросила Испанию о дополнительной военной помощи - РИА Новости, 12.04.2023

Украина попросила Испанию о дополнительной военной помощи

Глава минобороны Украины Алексей Резников попросил свою испанскую коллегу Маргариту Роблес о дополнительной помощи, в частности поставках зенитных систем. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:45

2023-04-12T21:45

2023-04-12T21:45

в мире

украина

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нато

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маргарита роблес

педро санчес

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МАДРИД, 12 апр – РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников попросил свою испанскую коллегу Маргариту Роблес о дополнительной помощи, в частности поставках зенитных систем. "Мы просим министра о дополнительной помощи. Для нас зенитные системы являются приоритетом номер один", — сказал Резников в среду на совместной пресс-конференции с Роблес. Кроме того, он подчеркнул, что Киев интересует опыт испанского флота, особенно в области амфибийных операций, связанных с высадкой морского десанта. По этой причине Украина будет обсуждать с Испанией возможности передачи вооружений и кораблей для ее флота. "ВМС Испании - одни из самых высококлассных, опытных и лучших в мире. И мы заинтересованы во всем, что может помочь нам повысить наш уровень и возможности", - сказал министр. Также Резников поблагодарил Испанию за всю оказываемую помощь, обратив особое внимание на значимость поставленных, в том числе Мадридом, противокорабельных ракет Harpoon. В январе испанский премьер Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине его правительство выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. Также во время своего визита на Украину он взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard. При этом в феврале Роблес сообщала, что у Испании нет истребителей для поставок Киеву. В декабре минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230321/putin-1859514701.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864823205.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

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в мире, украина, испания, нато, алексей резников, маргарита роблес, педро санчес