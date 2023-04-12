https://ria.ru/20230412/ukraina-1864849966.html
ВСУ учились управлять американской техникой по урокам на YouTube, пишут СМИ
ВСУ учились управлять американской техникой по урокам на YouTube, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
ВСУ учились управлять американской техникой по урокам на YouTube, пишут СМИ
Украинские военные учились пользоваться передовыми противотанковыми комплексами по видеоурокам на YouTube, пишет американская газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:56
2023-04-12T16:56
2023-04-12T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
алексей резников
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апреля – РИА Новости. Украинские военные учились пользоваться передовыми противотанковыми комплексами по видеоурокам на YouTube, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на украинского 24-летнего капитана с позывным "Метис". Он отметил, что пока не может сказать, что его подразделение готово к наступлению и ждет больше тяжелой техники, бронетехники и дополнительной подготовки. По словам украинского военного, больше всего его беспокоят противопехотные мины. "Мы не можем их увидеть с помощью наших дронов", - сказал он. Ранее Washington Post сообщила, что намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев в этой связи не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь выражал мнение, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль, алексей резников, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины
ВСУ учились управлять американской техникой по урокам на YouTube, пишут СМИ
WP: украинские военные учились управлять противотанковыми комплексами по урокам на YouTube
МОСКВА, 12 апреля – РИА Новости.
Украинские военные учились пользоваться передовыми противотанковыми комплексами по видеоурокам на YouTube, пишет американская газета Washington Post
со ссылкой на украинского 24-летнего капитана с позывным "Метис".
«
"Когда подразделение впервые получило передовой противотанковый комплекс, военные тренировались по руководству по эксплуатации и учебными пособиями на YouTube", - рассказал в интервью изданию военный.
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Он отметил, что пока не может сказать, что его подразделение готово к наступлению и ждет больше тяжелой техники, бронетехники и дополнительной подготовки.
По словам украинского военного, больше всего его беспокоят противопехотные мины. "Мы не можем их увидеть с помощью наших дронов", - сказал он.
Ранее Washington Post сообщила, что намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов.
НАТО увязла на Украине по горло
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев в этой связи не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь выражал мнение, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.
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