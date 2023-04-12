https://ria.ru/20230412/ukraina-1864841409.html
Секретная информация о ВСУ обескуражила французов
Секретная информация о ВСУ обескуражила французов - РИА Новости, 12.04.2023
Секретная информация о ВСУ обескуражила французов
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о том, что, согласно попавшим в Сеть документам Пентагона, украинской армии отчаянно не хватает... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:45
2023-04-12T16:45
2023-04-12T17:03
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о том, что, согласно попавшим в Сеть документам Пентагона, украинской армии отчаянно не хватает ресурсов. "Есть большой риск, что Украина понесет крупные потери, если попытается пойти в контрнаступление", — написал один из пользователей. "Журналистам пора информировать граждан о том, что такое Евросоюз на самом деле, и о причинах нашего падения в ад. ЕС представляет опасность для европейцев", — добавил другой. "Все мы понимаем, что это медийный ход, у Украины нет средств для такого контрнаступления", — поделился мнением третий."Украине не победить! Следующими, кто скоро это поймет, будут поляки и прежде всего НАТО", — считает еще один комментатор."Представьте себе, что контрнаступление потерпело неудачу и что Россия снова берет верх и окончательно подчиняет Украину. Каким оскорблением это было бы для Европы", — заключил читатель. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, в которых описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждается, что в интернет могли попасть более 100 документов. В Москве не исключают, что это был намеренный вброс дезинформации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Секретная информация о ВСУ обескуражила французов
Читатели Figaro усомнились в успехе контрнаступления Украины из-за новости о состоянии ВСУ
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают новость о том, что, согласно попавшим в Сеть документам Пентагона, украинской армии отчаянно не хватает ресурсов.
"Есть большой риск, что Украина понесет крупные потери, если попытается пойти в контрнаступление", — написал один из пользователей.
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"Журналистам пора информировать граждан о том, что такое Евросоюз на самом деле, и о причинах нашего падения в ад. ЕС представляет опасность для европейцев", — добавил другой.
"Все мы понимаем, что это медийный ход, у Украины нет средств для такого контрнаступления", — поделился мнением третий.
"Украине не победить! Следующими, кто скоро это поймет, будут поляки и прежде всего НАТО", — считает еще один комментатор.
"Представьте себе, что контрнаступление потерпело неудачу и что Россия снова берет верх и окончательно подчиняет Украину. Каким оскорблением это было бы для Европы", — заключил читатель.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон
расследует утечку секретных материалов, в которых описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждается, что в интернет могли попасть более 100 документов. В Москве
не исключают, что это был намеренный вброс дезинформации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Одно действие Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО, пишут СМИ