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Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов - РИА Новости, 12.04.2023
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14:52 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864789940.html
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов - РИА Новости, 12.04.2023
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов
Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:52
2023-04-12T14:52
в мире
украина
белоруссия
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Документ за номером 0197 "Проект закона о прекращении действия соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов", инициатором которого является Зеленский, появился на сайте Рады в среду. Самого текста документа и пояснительной записки к нему пока на сайте нет. Соглашение между государствами было подписано 26 февраля 2004 года в Киеве.
https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html
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в мире, украина, белоруссия, киев, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Белоруссия, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов

Зеленский инициирует выход Украины из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.
Документ за номером 0197 "Проект закона о прекращении действия соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов", инициатором которого является Зеленский, появился на сайте Рады в среду.
Самого текста документа и пояснительной записки к нему пока на сайте нет.
Соглашение между государствами было подписано 26 февраля 2004 года в Киеве.
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