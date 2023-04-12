https://ria.ru/20230412/ukraina-1864789940.html

Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов

Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов - РИА Новости, 12.04.2023

Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов

Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:52

2023-04-12T14:52

2023-04-12T14:52

в мире

украина

белоруссия

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Документ за номером 0197 "Проект закона о прекращении действия соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов", инициатором которого является Зеленский, появился на сайте Рады в среду. Самого текста документа и пояснительной записки к нему пока на сайте нет. Соглашение между государствами было подписано 26 февраля 2004 года в Киеве.

https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html

украина

белоруссия

киев

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в мире, украина, белоруссия, киев, владимир зеленский, верховная рада украины