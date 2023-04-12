https://ria.ru/20230412/ukraina-1864789940.html
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов - РИА Новости, 12.04.2023
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов
Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:52
2023-04-12T14:52
2023-04-12T14:52
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владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Документ за номером 0197 "Проект закона о прекращении действия соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов", инициатором которого является Зеленский, появился на сайте Рады в среду. Самого текста документа и пояснительной записки к нему пока на сайте нет. Соглашение между государствами было подписано 26 февраля 2004 года в Киеве.
https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html
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В мире, Украина, Белоруссия, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украина может выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов
Зеленский инициирует выход Украины из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов