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Росконгресс: мировую экономику ждет новый "угольный ренессанс" - РИА Новости, 12.04.2023
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00:15 12.04.2023 (обновлено: 00:35 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ugol-1864635228.html
Росконгресс: мировую экономику ждет новый "угольный ренессанс"
Росконгресс: мировую экономику ждет новый "угольный ренессанс" - РИА Новости, 12.04.2023
Росконгресс: мировую экономику ждет новый "угольный ренессанс"
Прошлогодний рост потребления угля в Европе постепенно сходит на нет, но мировую экономику в ближайшее время ожидает новый "угольный ренессанс" из-за рекордного РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:15
2023-04-12T00:35
экономика
европа
китай
индия
евросоюз
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прошлогодний рост потребления угля в Европе постепенно сходит на нет, но мировую экономику в ближайшее время ожидает новый "угольный ренессанс" из-за рекордного спроса в Азии, говорится в докладе Росконгресса "Угольная отрасль. Помощь Азии и умение выживать", который имеется в распоряжении РИА Новости. "С увеличением потребления угля в Европе вновь заговорили об угольном "ренессансе", - говорится в документе. Авторы признают, что текущий период повышенного спроса на уголь в ЕС будет непродолжительным: во второй половине 2022 года его цены уже заметно снизились, коррекция продолжается и сейчас. На мировом рынке спрос на уголь в прошлом году вырос на 1,2% - до нового исторического рекорда в 8,025 миллиарда метрических тонн. При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы глобальный спрос продолжит расти, а стоимость угля в мире будет оставаться выше средних исторических уровней предыдущих лет. Главную роль в росте показателей рынка угля в 2023 году, по мнению авторов, играют государства Азиатско-Тихоокеанского региона. "В обозримом будущем такой расклад сил сохранится", – уверены эксперты. Мировой спрос на электроэнергию, по их оценкам, в период с 2022 по 2025 год в среднем будет ежегодно расти на 2,8%. Доля Китая, Индии и стран Юго-восточной Азии в этом увеличении спроса в ближайшие годы превысит 70%. А уголь сохраняет лидерство в качестве основного источника топлива для генерации электроэнергии в Азиатско-тихоокеанском регионе. "В 2022 году доля угля в генерирующем сегменте региона выросла до 57%, прибавив 2,5% по сравнению с 2021 годом. Он также продолжает преобладать в генерирующем секторе Австралии. Доля угля в энергогенерации страны в 2021 году составила 51%", – поясняют авторы доклада.
https://ria.ru/20230303/ugol-1855568256.html
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экономика, европа, китай, индия, евросоюз
Экономика, Европа, Китай, Индия, Евросоюз
Росконгресс: мировую экономику ждет новый "угольный ренессанс"

Росконгресс: мировую экономику в ближайшие годы ждет новый угольный ренессанс

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкЭкскаватор во время добычи угля на "Виноградовском" разрезе в Беловском районе Кемеровской области
Экскаватор во время добычи угля на Виноградовском разрезе в Беловском районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прошлогодний рост потребления угля в Европе постепенно сходит на нет, но мировую экономику в ближайшее время ожидает новый "угольный ренессанс" из-за рекордного спроса в Азии, говорится в докладе Росконгресса "Угольная отрасль. Помощь Азии и умение выживать", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"С увеличением потребления угля в Европе вновь заговорили об угольном "ренессансе", - говорится в документе. Авторы признают, что текущий период повышенного спроса на уголь в ЕС будет непродолжительным: во второй половине 2022 года его цены уже заметно снизились, коррекция продолжается и сейчас.
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На мировом рынке спрос на уголь в прошлом году вырос на 1,2% - до нового исторического рекорда в 8,025 миллиарда метрических тонн. При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы глобальный спрос продолжит расти, а стоимость угля в мире будет оставаться выше средних исторических уровней предыдущих лет.
«
"Продолжение угольного "ренессанса" в масштабе мировой экономики уже практически не зависит от Старого Света. Страны Европы перестали формировать монументальные тенденции во многих сферах экономики, включая энергетику". – поясняется в докладе.
Главную роль в росте показателей рынка угля в 2023 году, по мнению авторов, играют государства Азиатско-Тихоокеанского региона. "В обозримом будущем такой расклад сил сохранится", – уверены эксперты. Мировой спрос на электроэнергию, по их оценкам, в период с 2022 по 2025 год в среднем будет ежегодно расти на 2,8%. Доля Китая, Индии и стран Юго-восточной Азии в этом увеличении спроса в ближайшие годы превысит 70%.
А уголь сохраняет лидерство в качестве основного источника топлива для генерации электроэнергии в Азиатско-тихоокеанском регионе. "В 2022 году доля угля в генерирующем сегменте региона выросла до 57%, прибавив 2,5% по сравнению с 2021 годом. Он также продолжает преобладать в генерирующем секторе Австралии. Доля угля в энергогенерации страны в 2021 году составила 51%", – поясняют авторы доклада.
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