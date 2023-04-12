https://ria.ru/20230412/uchet-1864685758.html

Глава Минцифры рассказал о постановке на воинский учет

Глава Минцифры рассказал о постановке на воинский учет - РИА Новости, 12.04.2023

Глава Минцифры рассказал о постановке на воинский учет

Законопроект о военном учёте предусматривает автоматическую постановку на воинский учёт без необходимости очной явки, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:57

2023-04-12T09:57

2023-04-12T09:57

общество

россия

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости/Прайм. Законопроект о военном учёте предусматривает автоматическую постановку на воинский учёт без необходимости очной явки, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Во вторник Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно ему, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин. "В случае если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки", - написал Шадаев в одном из Telegram-чатов российской IT-отрасли. Он добавил, что после фиксации принятого решения в реестре информация, когда и где человек поставлен на учёт, появится у пользователя в личном кабинете на портале "Госуслуги". При этом от пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.

https://ria.ru/20230412/popravki-1864668165.html

https://ria.ru/20230411/reestr-1864530673.html

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общество, россия, максут шадаев, госдума рф