Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе
Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной, втягивают их в различные форматы взаимодействия. Они явно носят антироссийский характер, если не сказать, порой, русофобский. Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий", — отметила дипломат.
Захарова уточнила, что реакция Москвы на ситуацию последует вслед за ответом Еревана.
Отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности, добавила представитель ведомства.
О планах Еревана принять участие в западных учениях рассказал на прошлой неделе пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян. Речь идет о маневрах KFOR ("Силы Косово") и Sabre Junction ("Сплетенный меч"). Их проводит в 2023 году командование сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе.
Перед этим на сайте американского военного ведомства Армению упомянули в списке стран — участниц многонациональных учений Defender 2023. Спустя некоторое время Пентагон отредактировал сообщение, и закавказской республики больше не было в этом перечне.
В январе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023" на территории государства. В середине февраля начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров сообщил, что маневры пройдут в Киргизии.