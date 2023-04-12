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Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе - РИА Новости, 12.04.2023
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15:46 12.04.2023 (обновлено: 16:36 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html
Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе
Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе - РИА Новости, 12.04.2023
Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе
Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:46
2023-04-12T16:36
армения
сша
мария захарова
никол пашинян
министерство обороны сша
нато
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россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова уточнила, что реакция Москвы на ситуацию последует вслед за ответом Еревана.Отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности, добавила представитель ведомства.О планах Еревана принять участие в западных учениях рассказал на прошлой неделе пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян. Речь идет о маневрах KFOR ("Силы Косово") и Sabre Junction ("Сплетенный меч"). Их проводит в 2023 году командование сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе.Перед этим на сайте американского военного ведомства Армению упомянули в списке стран — участниц многонациональных учений Defender 2023. Спустя некоторое время Пентагон отредактировал сообщение, и закавказской республики больше не было в этом перечне.В январе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023" на территории государства. В середине февраля начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров сообщил, что маневры пройдут в Киргизии.
https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html
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Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе

Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной, втягивают их в различные форматы взаимодействия. Они явно носят антироссийский характер, если не сказать, порой, русофобский. Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий", — отметила дипломат.
Захарова уточнила, что реакция Москвы на ситуацию последует вслед за ответом Еревана.
Отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности, добавила представитель ведомства.
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О планах Еревана принять участие в западных учениях рассказал на прошлой неделе пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян. Речь идет о маневрах KFOR ("Силы Косово") и Sabre Junction ("Сплетенный меч"). Их проводит в 2023 году командование сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе.
Перед этим на сайте американского военного ведомства Армению упомянули в списке стран — участниц многонациональных учений Defender 2023. Спустя некоторое время Пентагон отредактировал сообщение, и закавказской республики больше не было в этом перечне.
В январе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023" на территории государства. В середине февраля начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров сообщил, что маневры пройдут в Киргизии.
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