https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html

Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе

Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе - РИА Новости, 12.04.2023

Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе

Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:46

2023-04-12T15:46

2023-04-12T16:36

армения

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мария захарова

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова уточнила, что реакция Москвы на ситуацию последует вслед за ответом Еревана.Отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности, добавила представитель ведомства.О планах Еревана принять участие в западных учениях рассказал на прошлой неделе пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян. Речь идет о маневрах KFOR ("Силы Косово") и Sabre Junction ("Сплетенный меч"). Их проводит в 2023 году командование сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе.Перед этим на сайте американского военного ведомства Армению упомянули в списке стран — участниц многонациональных учений Defender 2023. Спустя некоторое время Пентагон отредактировал сообщение, и закавказской республики больше не было в этом перечне.В январе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023" на территории государства. В середине февраля начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров сообщил, что маневры пройдут в Киргизии.

https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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