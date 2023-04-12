https://ria.ru/20230412/turisty-1864909040.html

"Цифровой туризм" позволил уточнить количество туристов на Ставрополье

"Цифровой туризм" позволил уточнить количество туристов на Ставрополье - РИА Новости, 12.04.2023

"Цифровой туризм" позволил уточнить количество туристов на Ставрополье

Внедрение на Ставрополье проекта "Цифровой туризм" позволило уточнить количество туристов, посетивших регион в минувшем году, - этот показатель составил около... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:31

2023-04-12T20:31

2023-04-12T20:31

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

технологии

мегафон

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Внедрение на Ставрополье проекта "Цифровой туризм" позволило уточнить количество туристов, посетивших регион в минувшем году, - этот показатель составил около 7,9 миллиона человек, что существенно выше прежних оценок, сообщает пресс-служба губернатора края.Решение провести аналитику приезжающих на Ставрополье с помощью сервиса "Цифровой туризм" сотового оператора "МегаФон" приняло министерство туризма и оздоровительных курортов края, изучив опыт других регионов страны."Очевидно, что после окончания пандемии, а также на фоне недоступности многих зарубежных направлений популярность российских курортов значительно выросла. И первые данные "Цифрового туризма" это подтверждают — начиная с 2021 года поток путешественников на Ставрополье показывает устойчивый рост. Причем, как среди гостей, приезжающих на выходные, так и среди отдыхающих по путевкам на 10-15 дней и дольше. Согласно полученным данным, в 2022 году край посетили порядка 7,9 миллиона гостей, из которых около 4,2 миллиона оставались в регионе от 2 до 23 суток. Большая часть турпотока, это свыше 5 миллионов человек, пришлась на города-курорты Кавминвод", - говорится в сообщении.Проект детализированного исследования турпотоков, дающий возможность узнать откуда и сколько гостей посетили край за определенный период, как долго они находились на Ставрополье и какие локации были у них наиболее популярны, позволит оценить эффективность индустрии гостеприимства в крае, построить планы по ее развитию и оптимизации. При этом программа анализирует обезличенную информацию пользователей и не дает доступа к персональным сведениям абонентов."Это технологическое решение позволяет нам понять, из каких регионов нужно активнее привлекать путешественников и как создать для них специальные предложения в зависимости от длительности пребывания. К примеру, если это 2-3 дня, можно разработать новый туристический продукт в этом направлении", — приводится в сообщении комментарий Минтуризма.По словам директора "МегаФона" в Ставропольском крае Игоря Самойленко, отечественная цифровая платформа работает с большими данными и на базе аналитики помогает партнерам принимать более эффективные решения в управлении регионами.Ранее губернатор края Владимир Владимиров отмечал необходимость проведения такого исследования, чтобы точно рассчитать антропогенную нагрузку на курорты для выработки мер по сохранению экологии и бальнеологических ресурсов, подходов к развитию коммунальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220823/inklyuzivnyyturizm-1811289185.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, технологии, мегафон