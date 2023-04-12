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Директор ЦРУ признал сотрудничество между Россией и Китаем крепким - РИА Новости, 12.04.2023
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02:20 12.04.2023 (обновлено: 10:58 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/tsru-1864641514.html
Директор ЦРУ признал сотрудничество между Россией и Китаем крепким
Директор ЦРУ признал сотрудничество между Россией и Китаем крепким - РИА Новости, 12.04.2023
Директор ЦРУ признал сотрудничество между Россией и Китаем крепким
Нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем тесное, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, выступая в рамках... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:20
2023-04-12T10:58
в мире
россия
москва
уильям бернс
си цзиньпин
китай
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем тесное, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, выступая в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера."Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким. Визит Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся несколько недель назад, также подчеркивает этот характер отношений", — пояснил Бернс.При этом он отметил, что, согласно последним данным американской разведки, Пекин до сих пор не решился поставить Москве вооружения и боеприпасы, которые России якобы необходимы. Он также выразил мнение, что возможные попытки КНР отправить России оружие нивелируют какие-либо шансы Пекина сыграть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.Председатель Китая 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания на высший пост в стране. В совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Москва и Пекин рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".
https://ria.ru/20230412/shpiony-1864640500.html
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в мире, россия, москва, уильям бернс, си цзиньпин, китай, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Москва, Уильям Бернс, Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Директор ЦРУ признал сотрудничество между Россией и Китаем крепким

Директор ЦРУ Бернс признал, что считает сотрудничество между Россией и Китаем крепким

© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSДиректор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем тесное, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, выступая в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера.
"Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким. Визит Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся несколько недель назад, также подчеркивает этот характер отношений", — пояснил Бернс.
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При этом он отметил, что, согласно последним данным американской разведки, Пекин до сих пор не решился поставить Москве вооружения и боеприпасы, которые России якобы необходимы.
«
"Президент Джо Байден и ряд европейских лидеров высказывались публично на тему последствий, которые постигнут Китай в случае таких поставок", — напомнил Бернс.
Он также выразил мнение, что возможные попытки КНР отправить России оружие нивелируют какие-либо шансы Пекина сыграть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.
Председатель Китая 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания на высший пост в стране. В совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Москва и Пекин рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".
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В миреРоссияМоскваУильям БернсСи ЦзиньпинКитайВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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