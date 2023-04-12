https://ria.ru/20230412/trump-1864928696.html
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката - РИА Новости, 12.04.2023
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката
Экс-президент США Дональд Трамп подал иск на 500 миллионов долларов к своему бывшему адвокату Майклу Коэну, который выступил ключевым свидетелем на процессе... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:03
2023-04-12T23:03
2023-04-12T23:03
в мире
сша
дональд трамп
майкл коэн
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_0:112:3075:1842_1920x0_80_0_0_401a9c1b183bba9f50710e250a5368f6.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал иск на 500 миллионов долларов к своему бывшему адвокату Майклу Коэну, который выступил ключевым свидетелем на процессе против него. Трампу в итоге были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. "Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце", - говорится в иске, который размещен в базе судебной информации. Трамп просит суд назначить компенсацию, размер которой, по его мнению, должен "существенно превышать 500 миллионов долларов". По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Бывший президент отвергает все обвинения отвергает и настаивает на их политической направленности.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_547e6525d65c9afe5efdfa20b4f3a59c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Майкл Коэн, Арест Трампа
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката и потребовал 500 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал иск на 500 миллионов долларов к своему бывшему адвокату Майклу Коэну, который выступил ключевым свидетелем на процессе против него.
Трампу в итоге были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
"Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце", - говорится в иске, который размещен в базе судебной информации.
Трамп просит суд назначить компенсацию, размер которой, по его мнению, должен "существенно превышать 500 миллионов долларов".
По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Бывший президент отвергает все обвинения отвергает и настаивает на их политической направленности.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США