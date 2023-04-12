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Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката - РИА Новости, 12.04.2023
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23:03 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/trump-1864928696.html
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката - РИА Новости, 12.04.2023
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката
Экс-президент США Дональд Трамп подал иск на 500 миллионов долларов к своему бывшему адвокату Майклу Коэну, который выступил ключевым свидетелем на процессе... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:03
2023-04-12T23:03
в мире
сша
дональд трамп
майкл коэн
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал иск на 500 миллионов долларов к своему бывшему адвокату Майклу Коэну, который выступил ключевым свидетелем на процессе против него. Трампу в итоге были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. "Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце", - говорится в иске, который размещен в базе судебной информации. Трамп просит суд назначить компенсацию, размер которой, по его мнению, должен "существенно превышать 500 миллионов долларов". По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Бывший президент отвергает все обвинения отвергает и настаивает на их политической направленности.
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в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Майкл Коэн, Арест Трампа
Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката

Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката и потребовал 500 миллионов долларов

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал иск на 500 миллионов долларов к своему бывшему адвокату Майклу Коэну, который выступил ключевым свидетелем на процессе против него.
Трампу в итоге были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
"Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце", - говорится в иске, который размещен в базе судебной информации.
Трамп просит суд назначить компенсацию, размер которой, по его мнению, должен "существенно превышать 500 миллионов долларов".
По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Бывший президент отвергает все обвинения отвергает и настаивает на их политической направленности.
Плакат в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Арест Трампа привел к конституционному кризису США
4 апреля, 20:52
 
В миреСШАДональд ТрампМайкл КоэнАрест Трампа
 
 
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