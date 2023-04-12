https://ria.ru/20230412/trevoga-1864895679.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.04.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в трех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:41
2023-04-12T19:41
2023-04-12T19:41
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
в мире
кировоградская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в трех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в ряде районов Кировоградской области. Также сообщается о тревоге в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
украина
полтавская область
кировоградская область
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украина, полтавская область, вооруженные силы рф, в мире, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Кировоградская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу