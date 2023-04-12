Рейтинг@Mail.ru
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:58 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/transport-1864792029.html
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом - РИА Новости, 12.04.2023
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом
Школьники и студенты Московской области увеличили пользование общественным транспортом в текущем учебном году на 27%, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:58
2023-04-12T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87dd1309d2c6510de6d172eef8bfb350.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Школьники и студенты Московской области увеличили пользование общественным транспортом в текущем учебном году на 27%, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."С 1 сентября 2022 года школьники и студенты Московской области совершили более 28 миллионов поездок по карте "Стрелка" учащегося – это на 27% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, тогда показатель составлял около 22 миллионов поездок. За 2023 год по ученической "Стрелке" зафиксировано свыше 12,5 миллионов трансакций", - говорится в сообщении ведомства.Как указывается в нем, самыми востребованными среди школьников и студентов области стали трамвайные маршруты №2 и №4 в Коломне. На них пришлось по 284 тысячи поездок.
https://ria.ru/20230331/podmoskove-1862049004.html
московская область (подмосковье)
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0f2d51487c4f7b7d0a6b82f7edea020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна

Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкУлица Лажечникова в Коломне
Улица Лажечникова в Коломне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Улица Лажечникова в Коломне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Школьники и студенты Московской области увеличили пользование общественным транспортом в текущем учебном году на 27%, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"С 1 сентября 2022 года школьники и студенты Московской области совершили более 28 миллионов поездок по карте "Стрелка" учащегося – это на 27% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, тогда показатель составлял около 22 миллионов поездок. За 2023 год по ученической "Стрелке" зафиксировано свыше 12,5 миллионов трансакций", - говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, самыми востребованными среди школьников и студентов области стали трамвайные маршруты №2 и №4 в Коломне. На них пришлось по 284 тысячи поездок.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В автобусах Подмосковья покажут видео про заботу о домашних животных
31 марта, 11:09
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коломна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала