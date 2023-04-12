https://ria.ru/20230412/transport-1864792029.html
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом - РИА Новости, 12.04.2023
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом
Школьники и студенты Московской области увеличили пользование общественным транспортом в текущем учебном году на 27%, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:58
2023-04-12T14:58
2023-04-12T14:58
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Школьники и студенты Московской области увеличили пользование общественным транспортом в текущем учебном году на 27%, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."С 1 сентября 2022 года школьники и студенты Московской области совершили более 28 миллионов поездок по карте "Стрелка" учащегося – это на 27% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, тогда показатель составлял около 22 миллионов поездок. За 2023 год по ученической "Стрелке" зафиксировано свыше 12,5 миллионов трансакций", - говорится в сообщении ведомства.Как указывается в нем, самыми востребованными среди школьников и студентов области стали трамвайные маршруты №2 и №4 в Коломне. На них пришлось по 284 тысячи поездок.
https://ria.ru/20230331/podmoskove-1862049004.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Школьники и студенты Московской области увеличили пользование общественным транспортом в текущем учебном году на 27%, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"С 1 сентября 2022 года школьники и студенты Московской области совершили более 28 миллионов поездок по карте "Стрелка" учащегося – это на 27% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, тогда показатель составлял около 22 миллионов поездок. За 2023 год по ученической "Стрелке" зафиксировано свыше 12,5 миллионов трансакций", - говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, самыми востребованными среди школьников и студентов области стали трамвайные маршруты №2 и №4 в Коломне
. На них пришлось по 284 тысячи поездок.
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