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Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
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16:37 12.04.2023 (обновлено: 16:51 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/toplivo-1864835884.html
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ
Словакия была крупнейшим импортером топлива из России среди стран Европейского союза в конце марта - начале апреля, сообщил в среду словацкий портал pravda.sk. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:37
2023-04-12T16:51
экономика
словакия
россия
цены на нефть
евросоюз
чехия
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Словакия была крупнейшим импортером топлива из России среди стран Европейского союза в конце марта - начале апреля, сообщил в среду словацкий портал pravda.sk. "В период с 27 марта по 2 апреля Словакия была крупнейшим импортером российского топлива (среди стран ЕС - ред.), в пятерку вошли также Чехия и Венгрия", - говорится в сообщении издания. Также, по данным портала, Словакии не так просто отказаться от российской нефти, так как система нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, расположенного в Братиславе, настроена именно на этот вид нефти. "Если бы завод захотел перерабатывать другой вид нефти, то это потребовало бы инвестиций", - говорится в информации. По данным издания, ранее Slovnaft импортировал нефть чуть ли не полностью из России, в этом году словацкий нефтепереработчик планирует снизить долю этого сырья.
https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
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экономика, словакия, россия, цены на нефть, евросоюз, чехия
Экономика, Словакия, Россия, Цены на нефть, Евросоюз, Чехия
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ

Pravda.sk: Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России весной

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТоварные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Товарные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Товарные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Словакия была крупнейшим импортером топлива из России среди стран Европейского союза в конце марта - начале апреля, сообщил в среду словацкий портал pravda.sk.
"В период с 27 марта по 2 апреля Словакия была крупнейшим импортером российского топлива (среди стран ЕС - ред.), в пятерку вошли также Чехия и Венгрия", - говорится в сообщении издания.
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Потолок цен на трубопроводный газПосмотреть
Также, по данным портала, Словакии не так просто отказаться от российской нефти, так как система нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, расположенного в Братиславе, настроена именно на этот вид нефти.
"Если бы завод захотел перерабатывать другой вид нефти, то это потребовало бы инвестиций", - говорится в информации.
По данным издания, ранее Slovnaft импортировал нефть чуть ли не полностью из России, в этом году словацкий нефтепереработчик планирует снизить долю этого сырья.
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