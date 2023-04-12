https://ria.ru/20230412/toplivo-1864835884.html

Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ

Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ

Словакия была крупнейшим импортером топлива из России среди стран Европейского союза в конце марта - начале апреля, сообщил в среду словацкий портал pravda.sk. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:37

2023-04-12T16:37

2023-04-12T16:51

экономика

словакия

россия

цены на нефть

евросоюз

чехия

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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Словакия была крупнейшим импортером топлива из России среди стран Европейского союза в конце марта - начале апреля, сообщил в среду словацкий портал pravda.sk. "В период с 27 марта по 2 апреля Словакия была крупнейшим импортером российского топлива (среди стран ЕС - ред.), в пятерку вошли также Чехия и Венгрия", - говорится в сообщении издания. Также, по данным портала, Словакии не так просто отказаться от российской нефти, так как система нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, расположенного в Братиславе, настроена именно на этот вид нефти. "Если бы завод захотел перерабатывать другой вид нефти, то это потребовало бы инвестиций", - говорится в информации. По данным издания, ранее Slovnaft импортировал нефть чуть ли не полностью из России, в этом году словацкий нефтепереработчик планирует снизить долю этого сырья.

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

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экономика, словакия, россия, цены на нефть, евросоюз, чехия