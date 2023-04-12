https://ria.ru/20230412/toplivo-1864835884.html
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ
Словакия была крупнейшим импортером топлива из России среди стран Европейского союза в конце марта - начале апреля, сообщил в среду словацкий портал pravda.sk. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:37
2023-04-12T16:37
2023-04-12T16:51
экономика
словакия
россия
цены на нефть
евросоюз
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847076892_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3066e436b20b0feb27c29cdb49ea21ed.jpg
БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Словакия была крупнейшим импортером топлива из России среди стран Европейского союза в конце марта - начале апреля, сообщил в среду словацкий портал pravda.sk. "В период с 27 марта по 2 апреля Словакия была крупнейшим импортером российского топлива (среди стран ЕС - ред.), в пятерку вошли также Чехия и Венгрия", - говорится в сообщении издания. Также, по данным портала, Словакии не так просто отказаться от российской нефти, так как система нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, расположенного в Братиславе, настроена именно на этот вид нефти. "Если бы завод захотел перерабатывать другой вид нефти, то это потребовало бы инвестиций", - говорится в информации. По данным издания, ранее Slovnaft импортировал нефть чуть ли не полностью из России, в этом году словацкий нефтепереработчик планирует снизить долю этого сырья.
https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
словакия
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847076892_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_320999bb5e2e2e4fd2730e53682aed39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словакия, россия, цены на нефть, евросоюз, чехия
Экономика, Словакия, Россия, Цены на нефть, Евросоюз, Чехия
Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России, пишут СМИ
Pravda.sk: Словакия была крупнейшим в ЕС импортером топлива из России весной